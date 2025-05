"Ti ho scelta": un ponte tra generazioni alla residenza Julia di Sanremo (foto)

In occasione della Festa della Mamma, la Residenza per anziani Julia di Sanremo, struttura del gruppo emeis, ha lanciato un'iniziativa speciale per celebrare le anziane ospiti dell’RSA e creare un legame intergenerazionale unico. Grazie alla collaborazione con la scuola Primaria Fondazione Almerini D. Alighieri di Sanremo, è nato il progetto "Ti ho scelta", che ha visto protagonisti i bambini della scuola e le ospiti della struttura.

Ogni alunno ha realizzato un ritratto personalizzato di una delle signore, ispirandosi attraverso immagini fotografiche al volto e all’espressione che ha trovato più interessante. I bambini hanno avuto la possibilità di esplorare diverse tecniche artistiche, creando opere che sono poi state donate alle inedite modelle in un incontro emozionante. Le ospiti della Residenza, che non sapevano nulla del progetto, hanno ricevuto il regalo con sorpresa e affetto.

Il progetto ha avuto un impatto significativo su entrambe le generazioni. Per i bambini, è stato un momento di crescita, l'occasione per imparare a riconoscere e apprezzare la diversità, la storia e l’esperienza delle persone anziane. Per le ospiti, è stata un'opportunità di sentirsi utili e riconosciute, un'iniezione di valore e affetto che ha rafforzato il loro senso di appartenenza alla comunità.

"Ti ho scelta" non è solo un gesto artistico, ma un’importante occasione di apertura della Residenza Julia verso la cittadinanza. Un progetto che dimostra quanto la cultura, l’arte e la voglia di condividere possano rafforzare il legame sociale, valorizzando l'importanza di ogni individuo all'interno della comunità.