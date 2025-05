Sanremo, il 10 Maggio al via la seconda edizione de “Il sabato del Vignaiolo”

Per la seconda edizione de Il Sabato del Vignaiolo, la delegazione Fivi Liguria ha costruito una giornata ricca di emozioni, che abbraccia tutta la Liguria, da Ponente a Levante. La storica Villa Nobel, gioiello architettonico situato nel cuore di Sanremo (IM), è stata scelta come location ideale dell’evento.

La giornata, in calendario sabato 10 maggio dalle 11.00 alle 19.00, si preannuncia ricca di esperienze visive, olfattive, e sarà un’occasione per conoscere “ad oggi” i 25 vignaioli indipendenti della Liguria. Si potranno scoprire e degustare oltre 100 vini, in dialogo con le tipicità del territorio ligure e delle sue tradizioni. La proposta gastronomica di accompagnamento agli assaggi dei vini, esplorerà le specialità del territorio con ricette di mare e di terra. Tutta l’esperienza verrà arricchita dalla presenza di artisti del territorio, in particolare dalla musica live, sulle note del Time out trio. L’evento evoca le bellezze e le eccellenze di questo particolare territorio ligure, per vedere da vicino e toccare con gusto “quella terra leggiadra, dove il mare in certi giorni è un giardino fiorito” come scrisse Vincenzo Cardarelli.

L’iniziativa vuole sottolineare come i Vignaioli indipendenti diventino espressione di una viticoltura autentica custode di valori espressivi delle culture dei territori e portatori di valori di un’antica sapienza artigiana e insieme di nuova sostenibilità. In omaggio al lavoro dei vignaioli, piace ricordare la frase di Angelo Paracucchi, fondatore dell’omonima Locanda: "chi professa con prodotti della natura, professa amore, bellezza e gioia della vita".

“Il Sabato del Vignaiolo” è stato realizzato con il patrocinio del comune di Sanremo e con la collaborazione di Crédit Agricole quale Main Sponsor nazionale.