Bordighera: incontro tra il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli Italia e il Sindaco Ingenito

Il neoeletto coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Veronica Albanese, ha incontrato il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito per un primo momento di presentazione e confronto ufficiale. All’incontro hanno preso parte anche i due rappresentanti del partito eletti in maggioranza: il Capogruppo e Consigliere Massimiliano Di Vito e l’Assessore Martina Sferrazza.

“È stata l’occasione – ha detto Veronica Albanese - per una presentazione formale e, soprattutto, per ribadire la volontà di Fratelli d’Italia di collaborare in modo costruttivo con l’amministrazione comunale. L’obiettivo condiviso è contribuire allo sviluppo della città e consolidare il ruolo del partito nella vita politica e istituzionale di Bordighera”.

L’incontro si è svolto in un clima di apertura e disponibilità, gettando le basi per una presenza attiva, concreta e responsabile all’interno dell’attività amministrativa. “Fratelli d’Italia – termina Albanese - prosegue così il proprio radicamento sul territorio, ponendosi al fianco dei cittadini con serietà, competenza e spirito di servizio”.