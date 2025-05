Ventimiglia, nuovo marciapiede in via San Secondo: affidati i lavori (Foto)

Nuovo marciapiede in via San Secondo a Ventimiglia. Sono stati affidati i lavori per la realizzazione del primo tratto compreso tra via Bandette e il sottopasso delle scuole di Santa Marta.

"Sono stati affidati i lavori per la realizzazione del primo tratto di marciapiede in via San Secondo, nel segmento compreso tra via Bandette e il sottopasso delle scuole di Santa Marta" - annuncia il sindaco Flavio Di Muro - "Questo intervento, atteso da tempo dai residenti, rappresenta un passo concreto verso una maggiore sicurezza pedonale, in particolare, per gli studenti dell'istituto Santa Marta che quotidianamente percorrono questa strada per raggiungere il centro cittadino".

"Il progetto, con un investimento di circa 67.000 euro, costituisce il primo lotto di un piano più ampio che prevede la realizzazione di marciapiedi lungo l'intera via San Secondo" - sottolinea il primo cittadino - "Contestualmente al cantiere partirà il rifacimento degli asfalti, un investimento di 200.000 euro, e la sostituzione dei dossi usurati".