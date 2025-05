Ventimiglia, nuovo marciapiede in via San Secondo: al via i lavori (Foto)

Al via i lavori per la realizzazione di un marciapiede in via San Secondo a Ventimiglia nel tratto compreso tra via Bandette e il sottopasso delle scuole di Santa Marta.

Con la comparsa del cantiere in quel tratto di strada è stato così istituito il senso unico di marcia in direzione levante-ponente per consentire in totale sicurezza i lavori di costruzione del nuovo marciapiede.

Per l'intervento, atteso da tempo dai residenti, è previsto un investimento di circa 67.000 euro. Contestualmente al cantiere partirà poi anche il rifacimento degli asfalti e la sostituzione dei dossi usurati.