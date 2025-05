Ventimiglia, al via i lavori per nuovo marciapiede a San Secondo. Panetta: "Servono più investimenti per la sicurezza del quartiere"

"Servono più investimenti per la sicurezza del quartiere di San Secondo" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta venuta a sapere che sono stati affidati i lavori per la realizzazione del primo tratto di marciapiede, compreso tra via Bandette e il sottopasso delle scuole di Santa Marta, in via San Secondo.

"Dopo l’approvazione della mozione sulla messa in sicurezza del quartiere di San Secondo, i primi interventi stanno finalmente per partire. Un tratto di marciapiede sarà presto realizzato, segnando un primo passo concreto verso una riqualificazione attesa dai cittadini" - sottolinea - "Federazione civica con Ventimiglia nel Cuore è lieta che l’iniziativa, frutto del lavoro congiunto con la maggioranza, che ha emendato e votato la mozione, ha avuto seguito con questo primo intervento, che vede in prima linea l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Agosta, il cui impegno è stato importante e lo ringraziamo per l'attivismo dimostrato ma lo invitiamo a non fermarsi".

"La richiesta è chiara: riprendere l’emendamento per garantire investimenti ben più consistenti. Secondo le stime iniziali, sarebbero necessari fino a 3 milioni di euro, risorse già previste nel piano triennale dei lavori pubblici per il 2025 e destinate ad altri interventi approvati dalla maggioranza" - mette in risalto - "In un momento di grandi cambiamenti, il nuovo Papa Leone XIV ha lanciato un messaggio di speranza e dialogo: 'Costruiamo ponti con il dialogo'. Un invito alla pace universale che potrebbe tradursi anche in un dialogo costruttivo tra maggioranza e minoranza per il bene comune".