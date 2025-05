Indice del Clima 2025, la provincia di Imperia perde terreno ma resta tra le migliori: 17ª in Italia

Una frenata, ma senza uscire dall’élite dei territori italiani dal clima migliore. È questo il quadro che emerge per Imperia dall’Indice del Clima 2025 elaborato dal Sole 24 Ore. Dopo aver toccato il primo e il secondo posto negli anni scorsi, il capoluogo ligure scende quest'anno al 17° posto nella classifica nazionale, che analizza le condizioni climatiche di 107 città italiane.

La classifica, basata sui dati forniti da 3Bmeteo relativi al decennio 2014-2024, si fonda su quindici parametri – tra cui soleggiamento, brezza estiva, umidità, notti tropicali e ondate di calore – ed è considerata uno degli strumenti più autorevoli per misurare la qualità del clima urbano.

Imperia paga l'introduzione di nuovi indicatori, come l'aumento dei giorni consecutivi senza pioggia e l'incremento delle notti tropicali, due elementi che, pur confermando la piacevolezza del clima sotto molti aspetti, segnalano anche l’accentuarsi di fenomeni legati ai cambiamenti climatici. Il clima resta comunque uno dei migliori d'Italia: prevalgono giornate di sole, brezze costiere e un basso numero di ondate di calore estreme rispetto alla media nazionale.

Se si guarda al resto della provincia, anche Sanremo conferma la sua vocazione climatica positiva, pur non essendo direttamente in classifica come capoluogo. La città dei fiori beneficia infatti dello stesso microclima che protegge l’imperiese, con inverni miti, estati gradevoli e una ventilazione naturale che limita gli effetti delle ondate di calore.

In generale, l’intero Ponente ligure continua a godere di un clima tra i più favorevoli d'Italia, anche se la pressione dovuta ai cambiamenti climatici si fa sentire: meno giorni di pioggia, piogge più violente quando arrivano, e temperature medie più alte, soprattutto di notte.

A livello nazionale, a dominare la classifica 2025 è ancora una volta Bari, seguita da Barletta Andria Trani e Pescara. La top 10 è quasi interamente occupata da città costiere del Mezzogiorno e della costa Adriatica, mentre Trieste rappresenta l’unica eccezione del Nord Italia.

Se Imperia non è più ai vertici assoluti come negli anni passati, resta comunque tra le migliori destinazioni italiane per chi cerca un clima mite e confortevole, un valore che continua a essere una delle carte vincenti del territorio anche in chiave turistica e residenziale.