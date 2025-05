Domenica prossima è la 'Festa della Mamma': iniziativa di Confesercenti per comprare un libro e in provincia

Parte da oggi una campagna promozionale curata da Confesercenti Imperia per condividere momenti unici in occasione della Festa della Mamma.

11 maggio, la seconda domenica del mese, è una giusta occasione per fare un regalo speciale alle nostre mamme. Nei nostri negozi c'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante idee regalo create ad hoc. Ricordiamo che bastano anche piccoli gesti per fare felice la propria mamma, una splendida opportunità per dimostrare la nostra gratitudine e il nostro amore.

Confesercenti invita tutti a fare un regalo speciale per questa occasione con un duplice consiglio commerciale: compra locale e acquista un libro. Un’azione congiunta che opera a sostegno della rete commerciale delle nostre città ed invita a regalare un' opportunità di svago e arricchimento culturale che rimanga nel tempo.

Nei prossimi giorni verranno pubblicate le locandine di Confesercenti ‘11 maggio Festa della Mamma-Compralocale’ con tanti cuoricini e ‘Fai un regalo speciale Acquista un libro’ con tanti colori, nei negozi aderenti e nelle principali librerie della Riviera dei Fiori.