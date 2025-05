Sanremo: si apre al Casinò l’IPO Italian Poker tour con montepremi garantito di 1 milione di euro

Tutto è pronto nelle sale del Casinò per accogliere i players che provengono dai Paesi Europei, soprattutto dalla vicina Francia e da tutta Italia per disputare la grande festa del Poker.

Da oggi sino al 13 maggio la Poker Room del Casinò di Sanremo ospita la grande dieci giorni dedicata al poker di livello internazionale. Sono attese centinaia di appassionati per gareggiare nell’Italian Poker Tour, che garantisce l’ambito premio di un milione di euro ma anche per partecipare all’European Poker Tour, l’ Epo.

L’organizzazione vede l’impegno di Texapoker ed EuroRounders insieme per la novità della concomitanza dei due eventi pokeristi di grande livello: IPO e EPO, Il Main Event IPO da 550 euro (per l’iscrizione) offrirà un milione di euro garantito, mentre l'European Poker Open da 1.100 euro sarà giocato come Mystery Bounty. Quest’ultima formula prevede l’assegnazione di una taglia ai giocatori che arrivano alla fase finale “quando scoppia la bolla” taglia dall’entità misteriosa che è rivelata solo all’eliminazione dell’avversario. Vengono quindi ampliate l’intensità dell’agonismo e le diversificate possibilità di riscuotere premi.

Saranno dieci giorni di tornei serrati per arrivare al Final Table, che aggiudicherà al vincitore la prima Moneta e il favoloso premio finale.

Dieci giorni con una grande valenza turistica, che vedranno Sanremo e le sue strutture accogliere il popolo del Poker, che affollerà non solo la Poker Room ma anche tutte le sale della casa da Gioco.