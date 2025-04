"Berben canta De Andrè", concerto benefico al Casinò di Sanremo (Foto)

"Berben canta De Andrè", un omaggio a Faber, verrà proposto il 1° maggio alle 16.45 al teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. E' un concerto a scopo benefico visto che il ricavato sarà devoluto a favore dell'associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure Aps per sostenere i progetti di divulgazione informativa della malattia e gli eventi ludico-ricreativi dedicati a bambini e famiglie.

Sarà un pomeriggio di musica e poesia. Le poesie di Fabrizio De André saranno, infatti, interpretate dalla Berben Band con gli arrangiamenti della PFM. L'evento è patrocinato da Diabete Italia, AGD Italia, Comune di Sanremo e Casinò di Sanremo. La grafica è di Elisa Morielli mentre il service di Rock Fog. "Per chi fosse interessato è attiva la prevendita online per il concerto, la biglietteria, invece, sarà aperta il 1° maggio dalle 16 presso il teatro" - dicono gli organizzatori - "Partecipate numerosi".

Nata nel 2008, ADGP opera affinché anche i piccoli pazienti del Ponente Ligure siano seguiti nelle pediatrie degli ospedali di Sanremo e Imperia avvalendosi di un team diabetologico pediatrico dell’ Istituto G. Gaslini di Genova. L’Associazione Diabete Giovanile Ponente APS ha organizzato a favore delle famiglie e, in primis, dei ragazzi un corso sulla conta dei carboidrati e diverse attività ludico ricreative. Durante l’anno si avvale della collaborazione della psicologa psicoterapeuta Chiara Mantini che mensilmente tiene incontri mirati per i genitori. Durante la settimana di sensibilizzazione della GMD collabora con Agd Italia a cui è affiliata, Diabete Italia e Asl 1 Imperiese (essendo membro del CMC Comitato Misto Consultivo), per creare eventi informativi. Ove possibile fa informazione nelle scuole e negli istituti in cui viene accolta.