Sanremo, istituito il Garante per le persone private della libertà personale. Fellegara: “Un passo di civiltà e responsabilità”

Il Consiglio comunale di Sanremo ha approvato l’istituzione del Garante per le persone private della libertà personale. Si tratta di un organo monocratico, in carica per quattro anni, che sarà nominato dal sindaco tra persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani nelle attività sociali, in possesso dei requisiti necessari per l’elezione a consigliere comunale.

Tra i suoi compiti ci saranno quelli di verificare che ad ogni persona privata della libertà siano garantiti i diritti fondamentali, il rispetto della dignità e dell'assoluta imparzialità, senza discriminazioni di sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. Il Garante potrà anche promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti e dell’umanizzazione della pena detentiva.

“Un passo di civiltà, di responsabilità e di attenzione verso chi si trova in un momento difficile della propria vita – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara -. Crediamo fortemente che tutelare i diritti di tutti, anche di chi ha sbagliato, sia un segno di una società matura. Perché aiutare chi è detenuto a recuperare e reinserirsi nella società non è solo un atto umano e giusto, ma anche un modo concreto per ridurre il rischio di recidiva, nel pieno spirito dell’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che ‘le pene devono tendere alla rieducazione del condannato’. Perché non lasciare solo chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio contribuisce a migliorarne il percorso di cura e il pieno ritorno alla vita familiare e sociale”.

Il Garante istituito dal Comune di Sanremo potrà diventarlo anche dei comuni limitrofi, qualora ritengano avvalersene con un apposito atto di nomina.