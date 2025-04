Sanremo: domenica 11 maggio la 25a edizione della 'Baby Maratona', torna l'appuntamento con la corsa per i più piccoli

Torna, puntuale come ogni anno in occasione della Festa della Mamma, la ‘Baby Maratona’ appuntamento ludico-sportivo dedicato soprattutto ai più giovani, che si svolgerà l’11 maggio prossimo alla pista di atletica di Pian di Poma a Sanremo. Quest'anno i bambini tra i 3 e i 5 anni verranno divisi tra maschi e femmine.

Compie 25 anni la ‘Baby Maratona’ che arriva all’11° memorial ‘Lino Bottini’. Organizzata dall'assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, è rivolta ai piccoli atleti nati dal 2014 al 2022 e si svolgerà secondo il seguente programma:

- dalle 8.30 alle 9.30 ritrovo iscrizioni e consegna magliette

- ore 10 inizio manifestazione

Come ormai da tradizione, sono previste anche la ‘Maratonina delle Mamme’ (21a edizione) e la ‘Maratonina dei Papà’ (23a edizione). Previsto anche il premio alla scuola con maggior numero di iscritti. “Sarà una festa per i più piccoli e le loro famiglie - dichiara l'assessore Sindoni - che potranno trascorrere una mattinata insieme, all'insegna del divertimento e dello sport. Ringrazio l'ufficio turismo per il lavoro svolto e gli sponsor che assicurano un fondamentale contributo per la realizzazione della manifestazione”. Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta e una medaglia a ricordo dell'esperienza. Il costo della manifestazione ammonta a circa 10mila euro in parte coperti dai tre sponsor.

La manifestazione dell'anno scorso ha visto la partecipazione d ben 241 corridori, tra i bambini nati dal 2013 al 2021 ma anche di 64 genitori che si sono sfidati al termine della mattinata, condita da un sole praticamente estivo.

(Nella gallery le foto dello scorso anno)