Sanremo: incuria e degrado nella zona a ridosso del porto vecchio, la lamentela di un nostro lettore (Foto)

Un nostro lettore, Giovanni M., ci ha scritto per segnalare l’incuria nella zona del porto vecchio:

“Una città come Sanremo, che punta ad attrarre sempre più turisti anche di fascia alta, può davvero permettersi marciapiedi dissestati e aree verdi trascurate e incuria generalizzata nella zona del porto? Una di quelle più frequentate, quella che dovrebbe rappresentare un gioiello, come purtroppo molte altre versa in condizioni non degne della nostra città. Sanremo non può pensare di correre, come sta giustamente facendo con le grandi manifestazioni se poi tutto quello che riguarda la manutenzione lascia molto a desiderare. La manutenzione, ordinaria e non, non è un dettaglio secondario, è la base su cui costruire l’immagine di una città che vuole ambire a un turismo di qualità. Da cittadino credo e spero che ci sia un concreto cambio di passo nella gestione, soprattutto per quanto riguarda asfalti, marciapiedi e arredo urbano”.