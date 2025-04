Sanremo, indetti nuovi concorsi. Assessore Sbezzo Malfei: “Finalizzati ad implementare l’organico”

Il Comune di Sanremo ha indetto 3 concorsi con scadenza 7 maggio per la copertura di:

- 8 posti in profilo di “agente di polizia municipale e locale” (area istruttori) a tempo pieno e determinato

- 1 posto in profilo di “istruttore servizi tecnici” (area istruttori) riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette a tempo pieno e indeterminato

- 2 posti in profilo di “specialista dell’area della vigilanza” (area funzionari ed elevate qualificazioni) a tempo pieno e indeterminato

Tutte e tre le procedure sono pubblicate sul Portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) da cui è possibile compilare ed inoltrare la domanda di partecipazione. Le prove si svolgeranno tra maggio e giugno.

Invece, è attualmente in corso il concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di 2 posti in profilo di “istruttore amministrativo” (area istruttori) le cui prove si svolgeranno nel mese di maggio.

“Questi concorsi – dichiara l’Assessore al personale Giuseppe Sbezzo Malfei – sono finalizzati ad implementare l’organico dell’ente, che potrà quindi disporre di specifiche professionalità. Ringrazio il Segretario generale Monica di Marco e l’ufficio personale per il lavoro svolto, che permetterà al Comune di incrementare il proprio fabbisogno in quei settori, al momento, più carenti”.