Il 7 maggio doppio appuntamento formativo di Assipan Confcommercio imperiese: il programma

Assipan Confcommercio organizza per il prossimo 7 maggio una giornata di formazione per i panificatori ed un webinar gratuito rivolto a consulenti del lavoro e commercialisti, inerente le novità del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Assipan.

L’appuntamento con il webinar per commercialisti e consulenti del lavoro è per il prossimo 7 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, su piattaforma Zoom.

Durante l'incontro verranno illustrati le principali novità ed i vantaggi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato da Assipan Nazionale insieme alle principali sigle sindacali del settore. Un'occasione preziosa per conoscere direttamente i contenuti e gli strumenti messi a disposizione dal nuovo accordo, fondamentali per il corretto supporto alle imprese di panificazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a m.tosello@confcommercio.im.it oppure telefonare al numero 0184/501507.

Sempre nella giornata di martedì 7 maggio, dalle 15.00 alle 18.15, si terrà, presso la sede della Confcommercio di Sanremo, in corso Orazio Raimondo 159, un corso gratuito aperto a tutti i panificatori, dedicato al controllo di gestione economica dei panifici, tenuto dal Dott. Fabio Fiorentini. Un'opportunità formativa importante, per approfondire strumenti pratici di analisi e gestione economica, fondamentali per aumentare la competitività delle imprese del settore.

Anche in questo caso, per informazioni e iscrizioni si potrà inviare una mail a m.tosello@confcommercio.im.it o telefonare allo 0184/501507.

“Riteniamo importante questa doppia giornata formativa, sottolinea Luigi Giuliani vicepresidente nazionale e presidente provinciale Assipan Confcommercio, che prevede al mattino un webinar per commercialisti e consulenti del lavoro sul nuovo Contratto Nazionale e al pomeriggio un appuntamento con tutti i panificatori per affrontare temi fondamentali per lo sviluppo delle imprese. Un doppio impegno che conferma il nostro lavoro costante a favore del mondo della panificazione e delle imprese che lo compongono”.