Giornata di shopping, spettacoli, sport e arte: la 'Primavera Bordigotta' anima il centro città (Foto)

La 'Primavera Bordigotta' anima Bordighera. Bancarelle, hobbysti con prodotti di artigianato locale, negozi, bar e ristoranti aperti lungo le principali vie del centro, chiuse per l'occasione al traffico veicolare, arte, sport e spettacoli attirano tante persone alla manifestazione organizzata, nella giornata di ieri, da Confesercenti.

Il “Teatro dei mille colori” ha regalato sorrisi e divertimento ai più piccoli con animazioni mentre l'esibizione dell'Orchestra Filarmonica Giovanile città di Ventimiglia del maestro Franco Cocco ha fatto divertire i presenti. Inoltre, i bimbi si sono potuti divertire con i giochi gonfiabili. Uno spazio è stato dedicato anche all'arte. Il Museo Clarence Bicknell di Bordighera, inoltre, ha accolto, per l'occasione, turisti e visitatori.

Per i più sportivi sono state, invece, organizzate gite alla scoperta dei panorami e luoghi simbolo sulle alture di Bordighera con le guide specializzate in E-bike di Riviera dei Fiori Outdoor e Discovery Riviera, con due diversi tracciati a seconda dell'abilità ciclistica: il tour "sportivo" dedicato alla Mtb/e-mtb e ai ciclisti più allenati ai quali è proposto un tour sulle colline e i sentieri, è un tour "facile" con e-bike alla scoperta dei panorami e dei luoghi simbolo sempre sulle alture di Bordighera. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza e al monitoraggio della polizia locale, della protezione civile e degli steward.