Dolceacqua, ecco i vincitori di 'Carugi in fiore"

Nonostante il lutto nazionale per la scomparsa del sommo pontefice Francesco, diramato dal consiglio dei ministri, si è svolta nel weekend, con una linea più sobria, a Dolceacqua la manifestazione “Carugi in fiore”, dove venerdì 25 aprile a partire dalle h.14:00 una giuria di tecnici ha girato tra le composizioni in concorso, il tema di quest’anno è stato “Il giardino della Divina Commedia - un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso attraverso i fiori”



Gli obiettivi sono stati:

⁃ valorizzazione del patrimonio comune;

⁃ promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro e di mitigazione degli spazi;

⁃ valorizzazione ed incremento della conoscenza del territorio comunale e delle sue architetture;

⁃ sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente per mezzo della conoscenza dei fiori.



Ecco i vincitori:

1° Daniela Pallavicini con la composizione N. 7, vince il premio donato dall’Agriturismo i Gumbi

2° Giuseppina Granero con la composizione N. 11, vincono il premio donato dalla “Pizzeria la Rampa”

3° Nadia Ferrante con la composizione N. 9, vince il premio donato dal “Bar Centrale”



Premio originalità Cristina Romeo con la composizione N. 10, vince il premio donato dalla Gelateria Monet.



Alla giuria di quest'anno ha preso parte l’Assessore Karyn Ardisson Salopek come rappresentante del comune di Monaco.

Gli altri giurati:

Carla Andreetto, fiorista amatoriale;

Giulia Ferrari, architetto e fotografa;

Oreste Polidori, artista;



Un ringraziamento alla giuria, alle attività commerciali che hanno donato i premi, ai partecipanti al concorso, ai ragazzi dell’Istituto Agrario E. Ruffini D. Aicardi di Sanremo e a tutti i volontari che come sempre ci danno un aiuto prezioso per la realizzazione dell’evento, lavorando per diversi giorni per far trovare ai visitatori i carugi allestiti.