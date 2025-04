Bordighera, tutto ponto per la cerimonia di posa della pietra d’inciampo in memoria del Cittadino Ettore Renacci

Domani, martedì 29 aprile 2025, a Bordighera avrà luogo la cerimonia di posa della pietra d’inciampo in memoria del Cittadino Ettore Renacci, deportato al campo di Fossoli e fucilato nel luglio 1944. La cerimonia, organizzata dall’Amministrazione Comunale con la Fondazione Fossoli e ANED Nazionale nell’ambito delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione, si terrà alle ore 12.30 in via Nazario Sauro (incrocio con via Vittorio Emanuele II), nei pressi dell’ultima residenza da uomo libero di Ettore Renacci.