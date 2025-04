Sanremo: situazione asfalto in via Padre Semeria, la segnalazione di un nostro lettore

Un nostro lettore, non residente a Sanremo, esprime il proprio disappunto per la situazione asfalti di Via Padre Semeria:

"Vengo ogni fine settimana a Sanremo, percorrendo via Padre Semeria, che è la strada principale per arrivare al centro della città. Penso quindi che questa discesa dovrebbe essere impeccabile, con una strada senza buche e, anche se ci sono problemi dovuti alle radici, rifarla ogni due anni sarebbe comunque necessario, perché rappresenta il biglietto da visita di Sanremo. Non si può arrivare dovendo zigzagare continuamente: si rischia di toccare il fondo dell’auto, e in moto si rischia seriamente di perdere l’equilibrio e cadere a terra, come è già successo più volte. Ho l’impressione che la città di Sanremo non si preoccupi di questa strada. Ogni sabato, infatti, le auto si parcheggiano sulla discesa, causando ingorghi mostruosi. Penso che, una volta per tutte, il Comune dovrebbe occuparsi seriamente di questa via. Peccato che la Milano-Sanremo non passi da qui, altrimenti la strada verrebbe rifatta ogni anno, come avviene per il Poggio. Quando gli amministratori capiranno che le strade principali sono come delle arterie vitali e che rappresentano il biglietto da visita della città? Si potrebbero anche abbellire i bordi stradali con aiuole fiorite, senza contare tutti i marciapiedi deformi che obbligano i pedoni a camminare sulla carreggiata, aumentando il rischio di incidenti".