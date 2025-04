Bordighera: è uscito il regolamento ufficiale della Marcia delle Palme Running Edition

È ufficiale! La "Marcia delle Palme" torna l'11 maggio 2025 con una nuova edizione entusiasmante: la Running Edition. Un evento che si articola in due modalità: la tradizionale marcia non competitiva, aperta a tutti, e la gara competitiva per gli appassionati di corsa. Entrambe le modalità avranno il medesimo percorso di 11 km, ma differiranno solo nell’orario di partenza.

La Running Edition competitiva darà il via alla giornata alle ore 9:00, mentre la non competitiva tradizionale prenderà il via alle ore 10:00, Il percorso si snoda attraverso i suggestivi sentieri e panorami della Riviera dei Fiori, offrendo un'esperienza unica per corridori, camminatori e famiglie.

Le iscrizioni saranno possibili sul Piazzale del Capo di Bordighera Alta (sede della partenza) già dalle ore 7:00. Per saltare la fila e riservare il proprio posto alla Marcia, si può acquistare il ticket direttamente online su www.marciadellepalme.fun .

Ecco il regolamento specifico per la Running Edition:

REGOLAMENTO UFFICIALE

Marcia delle Palme – Running Edition

Domenica 11 maggio 2025 – Piazzale del Capo Bordighera Alta (IM)

1. ORGANIZZAZIONE

La manifestazione sportiva Marcia delle Palme – Running Edition è una corsa competitiva non affiliata, aperta a tutti gli appassionati di corsa, organizzata a Bordighera Alta con partenza e arrivo presso il Piazzale del Capo.

2. DATA E ORARI

Data: Domenica 11 maggio 2025

Domenica 11 maggio 2025 Ritrovo: Dalle ore 7:00 presso il Piazzale del Capo, Bordighera Alta

Dalle ore 7:00 presso il Piazzale del Capo, Bordighera Alta Partenza: Ore 9:30

3. PERCORSO

Distanza: 11 km

Tipologia: Percorso misto (asfalto, sterrato e tratti collinari)

(asfalto, sterrato e tratti collinari) Itinerario: Partenza da Bordighera Alta con passaggi per Sasso, Madonna della Neve, Vallebona, Borghetto, e rientro a Bordighera Alta per l’arrivo.

4. ISCRIZIONE

Quota di iscrizione: €20

€20 Modalità di iscrizione: In loco il giorno stesso, a partire dalle ore 7:00 Online sul sito ufficiale: www.marciadellepalme.fun



5. PARTECIPAZIONE

La manifestazione è aperta a tutti , senza obbligo di tesseramento o affiliazione a federazioni.

, o affiliazione a federazioni. È obbligatorio presentare certificato medico sportivo agonistico in corso di validità , da consegnare la mattina stessa della gara al momento dell’accettazione.

, da consegnare la mattina stessa della gara al momento dell’accettazione. Tutti i partecipanti verranno dotati di pettorina con chip incorporato, che dovrà essere indossata e messa ben in vista a favore dei giudici. Pena la non trascrizione del tempo effettivo di gara.

I partecipanti minorenni dovranno essere accompagnati alla partenza da un adulto responsabile.

6. CRONOMETRAGGIO

Il cronometraggio ufficiale sarà curato dalla Federazione Italiana Cronometristi.

7. PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti uomini e le prime 3 classificate assolute donne.

La premiazione avverrà subito dopo l’arrivo di tutti i partecipanti.

8. SERVIZI

Ristoro all’arrivo

Assistenza medica in loco

9. RESPONSABILITÀ

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la manifestazione. Con l’iscrizione, ogni partecipante dichiara di essere in buone condizioni psicofisiche e di assumersi ogni responsabilità derivante dalla propria partecipazione.

10. CONTATTI