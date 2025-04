Osservazioni astronomiche, animali della fattoria e biowatching: Giornata della Terra e dello Spazio a Colle Langan a Castelvittorio (Foto)

Osservazioni astronomiche, percorso tra sole e tempo, biowatching e a tu per tu con gli animali verranno proposte a Colle Langan a Castelvittorio sabato 26 aprile in occasione della Giornata della Terra e dello Spazio.

Dalle 16 sono previste osservazioni del Sole ai telescopi e introduzione agli orologi solari lungo il "Sentiero delle stelle" alla scoperta del cosmo. In seguito, vi saranno attività di biowatching con Natura Intemelia Aps. "Chi conosce ama, chi ama tutela. Per poter vivere appieno la giornata mondiale della Terra, non possiamo solo condividere immagini ad effetto sul nostro profilo. Dobbiamo vivere la Terra e celebrare il senso di stupore che ci permette di apprezzarla ed averne rispetto. Per questo motivo, quest'anno saremo con l'associazione Stellaria a Langan, il 26 aprile, per far scoprire a tutti voi l'universo meraviglioso in cui siamo immersi" - fa sapere Natura Intemelia Aps - "Un'esperienza di immersione profonda della natura presso l'agriturismo "il rifugio" colle Langan. Vi aspettiamo alla giornata tra la terra e il cielo".

Per i più piccoli vi saranno gli animali della fattoria con "La Stella Alpina". Dalle 21, invece, sono previste osservazioni astronomiche ai telescopi e a occhio nudo per scoprire stelle, costellazioni e gli oggetti più belli del cielo primaverile. "Le diverse attività sono ad offerta libera. E' possibile fare cena in agriturismo, con menù convenzionato, o un picnic libero" - dicono gli organizzatori - "Per partecipare alle varie iniziative è necessaria la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al 3485520554".