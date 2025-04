Sanremo, autista Rt lascia a piedi una anziana: la denuncia

Il nostro lettore Andrea Pisani scrive alla nostra redazione per segnalare quanto avvenuto stamani a Bussana, poco dopo le 11, davanti alla fermata del bus presso il supermercato Carrefour.

Ecco la denuncia: "Buongiorno, vorrei segnalare il comportamento di alcuni autisti dei bus. Mi chiamo Andrea e ho assistito proprio oggi ad una scena che purtroppo si ripete spesso. Una signora era a 3 metri dalla fermata dell'autobus e stava correndo perché stava arrivando il bus, ha fatto segno all'autista e questo non si è fermato facendo finta di non vedere. Già questi autobus non hanno un orario e spesso neanche ci sono, ma quando ci sono questi autisti che al posto del cuore hanno un bidone dell'immondizia (cit.) fa proprio indignare. Spero che pubblichiate questa mia segnalazione. Grazie".