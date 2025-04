Escursioni guidate nel Parco delle Alpi Liguri: sabato prossimo seconda uscita del nuovo calendario

Seconda uscita del nuovo calendario 2025 di escursioni guidate gratuite con bus navetta a cura del Parco delle Alpi Liguri nel territorio di Triora, sabato prossimo, finanziato dal PNRR Next Generation EU. L’escursione porterà i partecipanti alla scoperta dei sentieri e delle cime più spettacolari delle Alpi Liguri in Alta Valle Argentina, in compagnia di una guida qualificata ed esperta che aiuterà a conoscere o riscoprire non solo i percorsi, ma anche l’incredibile ricchezza della biodiversità di questo territorio, tra flora e fauna, senza dimenticarne l’interesse e l’importanza storica.

Le uscite, a cura dell’Ente Parco, interessano il Comune di Triora e le sue frazioni e sono finanziate nell’ambito del PNRR Next Generation EU – M1C3I2.1 “Attrattività dei borghi” – Progetto “I Custodi di Triora”. Il servizio è totalmente gratuito e comprende il trasporto andata e ritorno e l’escursione guidata. I posti a disposizione sul bus navetta sono limitati (max 19). Per ogni escursione è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi previo contatto telefonico con la guida.

Sabato è in programma l’escursione guidata gratuita da Mulino di Pio – Bonpè (Molini di Triora) a Triora. Seguendo la magia dell’itinerario che da Molini di Triora condurrà, lungo una panoramica mulattiera all’antica Podesteria, si potranno scoprire gli usi alimentari e le proprietà curative delle erbe spontanee. Si proseguirà inoltrandosi tra gli ombrosi carruggi, sino a giungere alla Cabotina, tra racconti di malefici ed inspiegabili guarigioni.