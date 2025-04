All’Euroflora 2025 un borgo ligure con 20 mila fiori e 700 kg di fronde di Amaie e Mercato dei Fiori

Amaie Energia e Servizi e Mercato dei Fiori parteciperanno all’Euroflora 2025 realizzando un borgo ligure con 20 mila fiori e 700 kg di fronde

Euroflora è uno degli eventi florovivaistici più importanti d’Europa, e la sua importanza si riflette sotto diversi aspetti: culturale, turistico, economico e ambientale. L'evento attira espositori da tutto il mondo: florovivaisti, paesaggisti, designer e artisti del verde. E' anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali e promuovere una cultura del verde. Vengono organizzati laboratori, incontri, mostre e iniziative didattiche per grandi e piccoli. Negli ultimi anni, Euroflora ha puntato molto su temi come la biodiversità, il cambiamento climatico, l’uso sostenibile delle risorse e l’architettura del paesaggio. Questo stimola un dialogo tra natura e innovazione.

Dott. Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia - Mercato dei Fiori: "Nell’ambito della partecipazione della Regione Liguria ad Euroflora, la nostra società si occuperà di realizzare un borgo ligure impiegando 20 mila fiori e 700 kg di fronde. Ringrazio l'Architetto Matteo Fraschini per la progettazione. La nostra società è fornitore di fiori nelle ultime edizioni di Euroflora per la partecipazione della Regione Liguria e grazie alla collaborazione pluriennale per il concorso Bouquets Festival e le produzioni floreali collegate al Festival della Canzone italiana con Jessica Tua come Flowers Designers, è nata l’idea di realizzare anche l’allestimento ad Euroflora 2025. Ringrazio il Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana per l'opportunità, per noi una grande occasione di visibilità affrontata con lo spirito di servizio che sempre ci ha contraddistinto nei rapporti con i vari Enti pubblici nelle iniziative importanti di promozione del settore floricolo".

Franco Barbagelata, Direttore del Mercato dei Fiori: "Nello spirito che da sempre ci contraddistingue come Mercato, nella visione di sostenere e dare risalto, promuovendo e facendo conoscere le realtà emergenti del settore e le eccellenze dei maestri floreali, in questa occasione il Team è affiancato dai giovanissimi Valeria Betelli di Bergamo e Nicolò Giacomazzi di Brescia, conosciuti durante l’edizione 2025 del Concorso di Arte Floreale Bouquets Festival e apprezzati per la loro creatività nel valorizzare i fiori di Sanremo. Abbiamo amalgamato una bella squadra e si potrà ammirare l’arte floreale di Jessica Tua e i suoi collaboratori in occasione della dimostrazione che si svolgerà nell'arena del padiglione Nouvel il 2 maggio".