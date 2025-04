Sanremo: al Forte di Santa Tecla inaugurazione mostra di Alessandro Penso ‘Life on the edge. Ai confini dell’Europa: ritratti di resilienza’

Giovedì 17 aprile alle ore 17 sarà inaugurata presso il Forte Santa Tecla la mostra fotografica “Alessandro Penso: Life on the edge. Ai confini dell’Europa: ritratti di resilienza”, una potente testimonianza visiva realizzata dal fotografo documentarista Alessandro Penso. L’esposizione offre uno sguardo profondo e umano sulle sfide e le difficoltà affrontate dalle persone in movimento, riflettendo sui temi della migrazione, dei confini, e dei passaggi in un mondo sempre più segnato da disuguaglianze e conflitti.

Attraverso il suo lavoro di documentazione, Penso ci guida in un viaggio che tocca alcuni dei punti più critici della contemporaneità, tra cui i confini tra il Sud Sudan e i paesi limitrofi, la Bosnia, la Grecia, il confine svizzero, e quello franco-italiano. Le sue fotografie raccontano storie di vite in transito, di persone che attraversano mare, terra e monti alla ricerca di un futuro migliore, sempre in bilico tra speranza e disperazione.

Le immagini di Penso non sono solo una documentazione dei passaggi fisici, ma anche una riflessione profonda sull’impatto umano della migrazione. Ogni scatto è una testimonianza di coraggio, sofferenza e resilienza, un invito a guardare in faccia la realtà di chi è costretto a spostarsi per sfuggire alla guerra, alla povertà e alla violenza. Le sue fotografie ci raccontano non solo i volti e i corpi di chi attraversa i confini, ma anche la speranza che si cela dietro ogni passo verso l'ignoto.

Penso, con il suo approccio unico e il suo impegno sul campo, riesce a mettere in luce non solo la drammaticità della situazione, ma anche l'umanità che emerge anche nei momenti più difficili. Il suo lavoro ci invita a riflettere sul ruolo del fotoreporter come testimone dei nostri tempi, portatore di storie che spesso rischiano di essere dimenticate, e sull'importanza di dare visibilità a queste esperienze per stimolare una maggiore comprensione e compassione.

La mostra “Alessandro Penso: Life on the edge. Ai confini dell’Europa: ritratti di resilienza” non è solo un’esposizione di fotografie; è un invito a pensare e agire su temi urgenti, a riflettere sui confini che separano e sui passaggi che uniscono, sulla condizione umana di chi, con coraggio e determinazione, cerca di attraversare le barriere fisiche e psicologiche che segnano il nostro mondo.

Alessandro Penso è un fotografo e fotoreporter internazionale che ha dedicato la sua carriera a raccontare storie di conflitto, migrazione e cambiamento sociale. Il suo lavoro è stato pubblicato su testate prestigiose come The New York Times, Le Monde, The Guardian e L’Espresso, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo approccio sensibile e impegnato alla fotografia documentaria.

Eventi collaterali

In un’ottica sia partecipativa e di coinvolgimento del territorio che di approfondimento dei temi e delle riflessioni stimolati dal progetto espositivo, si terranno presso la sala conferenze del Forte Santa Tecla, una serie di incontri pubblici che si alterneranno nel modo seguente:

Giovedì 17 aprile 2025 ore 17.00 “ALESSANDRO PENSO. LIFE ON THE EDGE - la mostra”, Incontro con l’autore fotografo documentarista Alessandro Penso.

Sabato 26 aprile 2025 ore 16.30 “Cosa significa essere una fotografa documentarista oggi” Incontro con Francesca Volpi, fotografa documentarista.

Domenica 27 aprile ore 16.30. "A Thousand Miles away. Storie di migranti e migrazioni in 100 foto di Beppe Ameglio". Presentazione del volume. Incontro con l'autore, letture di Marinella Lanteri, Chitarra e canto Carlo Ormea

Giovedì 8 maggio 2025. ore 17.00 “L’uso dell’immagine come metodologia di ricerca sociale. Il Laboratorio di Sociologia visuale e la mostra MOBS” Incontro con Enrico Fravega e Sebastiano Benasso.



Venerdì 16 maggio 2025 ore 17.00 "Dallo Sguardo del Fotografo alla Testimonianza Umanitaria: Dario Bosio e Emergency”, Incontro con Dario Bosio, fotografo documentarista, videomaker e attualmente Communication Officer a bordo della Life Support di Emergency.

17 maggio 2025 ore 16.30 “Tra Terra e Frontiere: Il Lavoro Fotografico di Francesco Anselmi e Borderlands” . Incontro con Francesco Anselmi, fotografo documentarista.

23 maggio 2025 ore 17.00 “Di fronte all’attualità dei fenomeni migratori: linguaggio mediatico e operatività: i due lati dell’attivismo” Incontro con Anna Pozzi, giornalista, Paola Barretta, Associazione Carta di Roma, Jacopo Colomba, We World.

Sabato 31 maggio 2025 ore 16.30 "Persone e diritti: superare i confini per una nuova Umanità". Partecipano Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Sezione Italia, Federico Lera, Responsabile Amnesty International Circoscrizione Liguria, Antonella Cascione, membro del Coordinamento Rifugiati e Migranti di Amnesty International Sezione Italiana

Tutti gli incontri collaterali saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, con posti riservati ai titolari di Membership Card.

Biografie

Alessandro Penso, nato in Italia, ha studiato psicologia clinica presso l'Università La Sapienza di Roma. Successivamente, ha approfondito lo studio della fotogiornalismo presso la Scuola Romana di Fotografia e Cinema, dove ha ricevuto una borsa di studio. Penso è profondamente impegnato nelle questioni sociali e, negli ultimi anni, ha focalizzato il suo lavoro sul tema dell’immigrazione nel Mediterraneo. Durante questo periodo, ha prodotto reportage sui centri di detenzione a Malta, sulla condizione dei lavoratori migranti nel settore agricolo nel sud Italia e sui giovani bloccati in una sorta di limbo in Grecia.

Spinto dal desiderio di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle ingiustizie ai margini dell'Europa, il lavoro di Penso documenta chi si trova a subire xenofobia, razzismo e violenza. Il suo lavoro in Grecia è stato al centro di una grande mostra personale dal titolo ‘The European Dream: Road to Bruxelles’, che ha viaggiato attraverso Grecia, Italia, Francia, Svizzera e Belgio, dove è stata esposta anche al Parlamento Europeo.

Alessandro collabora regolarmente con pubblicazioni italiane e internazionali, tra cui: The International Herald Tribune, TIME, The Washington Post, Businessweek, The Guardian, BBC, Human Rights Watch, L’Espresso, D di Repubblica e Vanity Fair Italia.

Ha ricevuto premi da World Press Photo, Magnum Foundation Emergency Fund Grant, Getty Editorial Grants, Burn Magazine Emerging Photographer Fund e Terry O’Neill Tag Award. Le sue immagini sono state ampiamente esposte in festival di fotografia in Europa e conduce regolarmente workshop e seminari professionali.

Erica Rigato (1978) curatrice indipendente d’arte contemporanea, operatrice culturale e redattrice specializzata. Laureata in Letterature Straniere con Indirizzo artistico alla Ca’ Foscari di Venezia, ha successivamente frequentato un Master in Management Culturale Internazionale a Genova e un corso di specializzazione in curatela per l’arte contemporanea presso la scuola IED di Milano. Scrive regolarmente per la rivista on line specializzata ATP DIARY, mentre, per la rivista Artribune, è stata autrice del reportage sull’iniziativa di alcuni artisti italiani a Riace in Calabria a sostegno del sindaco Lucano. Ha lavorato nella redazione del docufilm “L’ALTRO SPAZIO – VIAGGIO NELLE AREE INTERNE DELL’ITALIA” prodotto da SOMEONE SRL e RAICINEMA per il padiglione italiano della BIENNALE DI ARCHITETTURA 2018. Ha ideato, organizzato e curato una mostra di giovani talenti liguri a Genova presso un’ex istituto psichiatrico dal titolo "YOUNG AND LOVELY”. Nell’ambito della rassegna WOW a Genova, ha organizzato, curato e moderato un incontro pubblico dal titolo “Davanti al dolore degli altri”, sul rapporto odierno tra fotografia e realtà e in particolare sulla modalità attuale di rappresentare e comunicare i conflitti bellici.

Un fronte che la interessa particolarmente è quello che riguarda la condizione in Italia degli artisti emergenti, nonché la ricerca di spazi culturali indipendenti. Su questa scia, ha ideato il progetto digitale «We’re so f***ing special. La rivoluzione siamo noi (?),», una serie di interviste on line ad artisti italiani e a spazi culturali vari, magari volutamente poco noti e proprio per questo più combattivi e che rappresentano nicchie rilevanti e interessanti rispetto alla cultura artistica più mainstream.

È stata membro della giuria per la nona edizione del premio d’arte ARTEAM CUP.

Alessandro Penso

LIFE ON THE EDGE.

Ai confini dell’Europa: ritratti di resilienza

A cura di Erica Rigato

FORTE SANTA TECLA, SANREMO – Sala Magazzini di Levante

Dal 17 aprile al 2 giugno 2025

Orari

Giovedì, sabato e domenica 10.00 - 13.00 | 15.00 - 18.00

Venerdì 9.00 - 13.00 | 15.00 - 18.00

(ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)

Tariffe

Intero 5 euro

Ridotto 2 euro (18-25 anni)

Gratuito minori di 18 anni e casi previsti dal D.M. n. 507/1997

Membership Card 10 euro – Ingresso gratuito al Forte per l’intera stagione 2025/2026

Sito Web

www.fortesantatecla.cultura.gov.it