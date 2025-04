Isolabona festeggia il giovane talento Tommaso Cavassa: campione di matematica e logica all’Istituto Natta, ora vola alle regionali di Genova

Giovanissimo, ma ha già dimostrato di avere una mente brillante e un talento fuori dal comune per la matematica e la logica. Tommaso Cavassa, studente di seconda media a Dolceacqua, all’interno dell’Istituto Natta, è riuscito a conquistare il primo posto in tutte le gare di logica e matematica svoltesi nell’istituto, battendo compagni e coetanei con punteggi eccellenti.

Originario di Isolabona, Tommaso ha saputo distinguersi in un percorso impegnativo: ogni gara consisteva in 20 domande, da risolvere in 75 minuti, che spaziavano tra quiz di logica, problemi matematici e ragionamenti astratti. Sfide che richiedono concentrazione, intuito e rapidità di calcolo. Qualità che il giovane ha dimostrato di possedere, superando brillantemente ogni prova.

Ora per lui si apre un nuovo capitolo entusiasmante: a maggio parteciperà alle fasi regionali a Genova, dove rappresenterà il suo istituto in una competizione che riunisce i migliori studenti della Liguria. Una sfida importante e un’occasione per confrontarsi con altri giovani talenti in un clima di sana competizione e crescita. Orgogliosa la comunità scolastica e il suo paese d’origine, Isolabona, che guarda a Tommaso con ammirazione.