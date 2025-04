Casinò di Sanremo, Ugl Terziario: "Ecco la nostra posizione su premi di produzione e altre storie"

L’UGL Terziario, preso atto delle lamentele pervenute dagli iscritti e di alcuni commenti ironici apparsi sui social media, desidera esprimere la propria posizione in merito alle richieste di intervento della Politica nella gestione operativa del Casinò.

"Riguardo al riconoscimento del Premio di Produzione ai neoassunti, riteniamo doveroso - dicono dalla segreteria sindacale - chiarire che la nostra Organizzazione Sindacale non ha richiesto garanzie alla politica poiché termini e modalità per la rivendicazione di tale riconoscimento sono già chiaramente stabiliti dal contratto di lavoro. Anzi, abbiamo ritenuto che una nostra richiesta d’intervento dell’Amministrazione Comunale volta ad ottenere riconoscimento economico dalla Società sarebbe potuta risultare controproducente per i Lavoratori stessi".

"A nostro giudizio per due ordini di motivi, spiegano: in primo luogo, un simile intervento avrebbe potuto delegittimare l’operato dell’Azienda, minandone la credibilità e in secondo luogo, i dipendenti del Casinò, già percepiti dall’opinione pubblica come privilegiati, sarebbero risultati i beneficiari di ulteriori corsie preferenziali. Ci chiediamo: è mai accaduto che si sia invocato l’intervento dell’Amministrazione Comunale per rivendicare un elemento della busta paga degli autisti o degli operatori ecologici di Amaie Energia?"

"Il Comune di Sanremo ha più volte correttamente ribadito che non fa gestione. Come é noto, nonché pacificamente stabilito dallo Statuto Societario, l’Amministrazione Comunale nomina gli Organi di Amministrazione e di Vigilanza, partecipa all’Assemblea dei Soci, attua il controllo attraverso gli Uffici Comunali preposti e mediante la verifica costante sull’attuazione del piano d’impresa approvato dal Consiglio Comunale. Il ruolo della politica ci sembra già chiaramente definito dalla Legge e non necessitiamo di ulteriori richieste di intervento.Se eludessimo questi principi basilari di diritto societario, richiedendo il coinvolgimento diretto della Politica nella gestione, paleseremmo l’intenzione di mettere in discussione l’utilità degli Organi Societari, e della stessa società partecipata la quale, appunto per Statuto, è costituita e finalizzata alla gestione di un servizio per conto dell’Ente Pubblico".

"L’UGL Terziario preferisce rivendicare il premio di produzione per i neoassunti mettendo in campo le proprie competenze con gli interlocutori preposti, nelle sedi appropriate e nella certezza del diritto. La nostra Organizzazione Sindacale è intervenuta presso l’Amministrazione Comunale esclusivamente in seguito ai mancati riscontri del Consiglio di Amministrazione (come di recente nella richiesta relativa alla mancata ricezione del Piano di Impresa). In queste occasioni, anziché richiedere l’intervento della Politica nella gestione operativa, ci siamo sempre prima interfacciati con gli uffici preposti del Comune. E rivolgiamo un encomio agli Uffici Comunali del Settore Servizi Partecipate per le elevate capacità e competenze dimostrate, avendoci costantemente fornito riscontri tempestivi ed adeguati con il massimo livello di trasparenza".

"Concludiamo dunque precisando che le richieste dell’UGL Terziario, chiosa in sindacato, inoltrate al Comune di Sanremo sono circoscritte ai mancati riscontri del CdA su inadempienze di obblighi contrattuali del datore di lavoro di interesse generale di tutti i lavoratori, e non rivendicazioni relative ad “errori” imputati all’azienda sul rinnovo contrattuale, firmato dai sindacati stessi, e senza essere stato sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei lavoratori. Siamo l’altro sindacato , siamo fiduciosi nell’Amministrazione Comunale, anche alla luce dell’eccellente contributo che ha sino ad ora fornito a tutta la città. Siamo certi che gli stessi esiti positivi ci saranno anche per il Casinò. Al nuovo CdA forniremo massima collaborazione nell’interesse comune alla continuità aziendale. L’UGL Terziario garantirà il rispetto del proprio ruolo al fine di evitare il rischio di ingerenze nella libera iniziativa economica e nel potere organizzativo del datore di lavoro."