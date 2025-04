A Siviglia in Spagna la prima mondiale dell'opera lirica "Magellano. Non c'è rosa senza spine" del compositore di Taggia Marco Reghezza

Il Patio de la Montería dell'Alcázar Reale di Siviglia ha ospitato venerdì scorso la prima mondiale di "Magellano. Non c'è rosa senza spine", opera lirica scritta dal compositore di Taggia, Marco Reghezza, e dal toscano Giovanni Scapecchi. Musica su testo spagnolo di José Manuel Núñez De La Fuente, famoso antropologo e riconosciuto come il maggiore esperto dell'impresa del navigatore portoghese.

L'opera ha ripercorso le vicissitudini della prima circumnavigazione del globo (1519-1522) attraverso la musica legata alle più innovative tecnologie audiovisive. Infatti la scenografia ha proposto proiezioni sulla facciata del Palazzo Mudéjar, consentendo ai 600 spettatori di immergersi nei paesaggi della spedizione, dai tramonti della Patagonia ai mari in tempesta solcati dai navigatori. L'attesa dello spettacolo è stata tale che i biglietti disponibili online sono stati esauriti in meno di 3 minuti. Lo spettacolo, sponsorizzato dal Real Alcazar di Siviglia e prodotto dalle 16 Escalones Producciones (direzione della Produzione, Marina Rodríguez), ha proposto un cast di livello assoluto e una messa in scena unica che ha trasportato il pubblico nel XVI secolo in un emozionante viaggio attraverso la storia. La serata si è conclusa con una standing ovation che ha sottolineato l'importanza di Siviglia, dichiarata a gennaio "Ciudad de l'Opéra", quale centro del teatro lirico internazionale.

Il Real Alcázar ha ospitato per la prima volta nella sua storia un evento musicale di questo genere e portata internazionale proponendo musica di due autori italiani, basata sui fatti raccontati nel diario di bordo di un altro italiano che partecipò all'impresa, il vicentino Antonio Pigafetta. Alla première (vedi foto sotto) erano presenti il delegato del Tesoro, Juan Bueno, la delegata del Turismo e della Cultura, Angie Moreno, il direttore del Royal Alcázar, Andrés Luque, la delegata alla Cultura e allo Sport del Governo andaluso, Carmen Ortíz Laynez; l'amministratore delegato del Real Alcázar, Ana Jáuregui, il coordinatore generale dell'evento, Francisco Oliva De Vega, il console portoghese a Siviglia, Claudia Boesch, e altri famosi personaggi dello spettacolo e del mondo musicale. Qui di seguito alcuni dei cantanti del cast: Damián del Castillo (Barítono, Magallanes), Mariola Cantarero (Soprano, Beatriz), Luciano Miotto (Basso-Barítono, Pigafetta), Israel Lozano (Tenor, Elcano), ..... Direzione della Orquesta Sinfónica de Málaga, del Coro dell' Ópera di Málaga e della Escolanía de Tomares (voci bianche) affidata a Francisco Javier Gutiérrez Juan. Dopo la presentazione sivigliana l'opera è attesa in altre località di prestigio.

Marco Reghezza, reduce dalla serata sivigliana, sarà presente a Villa Nobel il giorno 8 aprile alle 18, per presentare la seconda edizione del suo "De bello pucciniano" (ed. www.lulu.com), nell'ambito della rassegna "Sa(N)remo Lettori!", curata dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile. Relatore il prof. Roberto Musacco che dialogherà con l'autore del libro. Un'occasione per sentire parlare di Puccini, e delle sue fissazioni inconsce, da un collega compositore! L'evento sarà ravvivato dalla presenza della pianista Luisa Repola che accompagnerà la soprano Gabriella Carioli e il coro del Liceo Musicale di Sanremo che eseguiranno alcuni brani tratti dal repertorio pucciniano.