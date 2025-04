Ventimiglia, domani "Incontri con il museo"

Giovedì 3 aprile alle ore 16:30 presso l'Antiquarium dell'area archeologica di Albintimilium a Ventimiglia - Corso Genova 134, nuovo appuntamento di "Incontri con il museo" a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria.

Partendo da un'analisi del mondo della magia in età romana e del complesso rapporto di odio/amore tra i Romani e le pratiche magiche (in particolare gli incantesimi) Giulio Montinari ci parlerà di un misterioso e raro amuleto di età imperiale rinvenuto nell'area delle terme di Albintimilium, delle ipotesi sul contenuto e dei complessi studi scientifici (ancora in parte inediti) ai quali è stato sottoposto negli ultimi anni.

Al termine dell'incontro, visita guidata al nuovo allestimento

Ingresso liber.