"Spiritualmente", a Vallebona open day verso la consapevolezza (Foto)

Un percorso di consapevolezza e benessere si potrà raggiungere con l'aiuto di esperti e relatori con esperienze e competenze diversificate. Il 6 aprile, dalle 10 alle 18, nella salabanda, a Vallebona verrà, infatti, proposto 'Spiritualmente', un open day verso la consapevolezza.

Un evento gratuito unico durante il quale si potranno esplorare gli strumenti necessari per prendere piena consapevolezza del proprio cammino personale. "Si potrà imparare a riconoscere e liberarsi dalle credenze limitanti, a manifestare i propri desideri in modo efficace e ad attrarre abbondanza nella propria vita" - dicono gli organizzatori - "Un'opportunità per risvegliare il proprio potenziale e trasformare la propria realtà in modo armonioso e autentico. Un viaggio interiore per iniziare a vivere con più chiarezza, equilibrio e fiducia".

All'open day prenderanno parte Luana Ambrosino che si occuperà di purificazione, cristalli e mappa dei talenti; Vincenzo Laganà, esperto di astrologia e costellazioni familiari; Alessandra Sorrenti che sarà disponibile per tarocchi, matrice del destino e radiestesia; Monika Gallo, esperta di attrazione e manifestazione; Sabina Terre di Confine che porterà il tamburo sciamanico e le rune; la scrittrice Luciana Morlino parlerà di vite passate e di guide; Stefania Buzzoni si concentrerà sulle tecniche di ipnosi regressiva; Ornella Manucra sarà focalizzata su benessere sociale, fisico, psico-fisico, spirituale psicologo, olistico e cura della persona; Mirko Dotta, istruttore di ginnastica motoria e posturale; Antonella Satornino è una numerologa pitagorica; Beatrice Di Peri, operatrice Reiki; Roberto Manitto e Jara Rossetti, operatori di balancing technique, operatori reiki e riequilibrio energetico, e Micaela Floris, trainer camminata e metabolica.