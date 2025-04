Sanremo, Jazz Nights al Rêve: nuovi appuntamenti musicali al Bistrot dell’Europa Palace

Jazz Nights al Rêve a Sanremo. Dopo il grande successo delle prime tre serate, il raffinato bistrot dell’Europa Palace è pronto a far rivivere la magia del jazz con una nuova serie di appuntamenti imperdibili.

Per i prossimi quattro giovedì consecutivi, il locale si animerà con le sonorità raffinate della rassegna Jazz Nights: un’esperienza dal vivo che unisce musica, atmosfera ed eccellenza nella mixology. A partire dalle 20:30, il Rêve ospiterà artisti di grande talento che proporranno un repertorio coinvolgente spaziando tra le più affascinanti sfumature del jazz, del soul e della musica latino-americana.

Il programma prevede giovedì 3 aprile Sebastien Chaumont and His Bopsters Blue. Le leggende della Riviera arrivano al Rêve con un quartetto travolgente. Sebastien Chaumont, cantante e sassofonista carismatico, sarà accompagnato da Kevin Saura alla chitarra, Sebastien Lamine al contrabbasso e Jacopo Forno alla batteria, per una serata all’insegna del jazz, della musica classica italiana e molto altro.

Giovedì 10 aprile, invece, si esibirà Um a Zero Trio per An Evening in Rio. La cantante brasiliana Valbilene Coutinho porta sul palco il suo trio Um a Zero per una serata immersa nei ritmi caldi del jazz brasiliano e latino. Con lei, il chitarrista Riccardo Anfosso e il batterista Enzo Cioffi, per far viaggiare i presenti con la musica fino alle spiagge di Rio de Janeiro.

Giovedì 17 aprile vi saranno Livio Zanellato Quintet ft. Francesca Pilade. Il sassofonista sanremese Livio Zanellato guiderà un quintetto swing d’eccezione, arricchito dalla voce calda e raffinata di Francesca Pilade. Una serata intima, elegante e coinvolgente tra jazz, swing e improvvisazione.

Giovedì 25 aprile andrà in scena Sample Gee. Il chitarrista e cantante Samuele Puppo chiude la rassegna con una performance dal sound internazionale, tra blues, soul e funk. Con uno stile che ricorda artisti come John Mayer e Jack Johnson, sarà affiancato da Paolo Priolo al basso e Luigi Marras alla batteria.

A rendere ancora più speciale ogni serata ci penseranno i bartender del Rêve, pronti a sorprendere con cocktail esclusivi, studiati ad hoc per accompagnare la musica. Creazioni originali, ingredienti ricercati e accostamenti inediti faranno di ogni drink un’esperienza sensoriale.

Con Jazz Nights, il Rêve si conferma come punto di riferimento per gli amanti della musica jazz nella Città dei Fiori, in un ambiente elegante dove la musica e la mixology diventano forme d’arte. L'ingresso è libero mentre le prenotazioni sono consigliate.