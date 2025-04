Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea il 3 e 4 maggio: Luca Pappagallo ospite della 12a edizione

Sale l'attesa per la 12a edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea. Il tradizionale evento, che celebra l’oliva taggiasca, il Moscatello di Taggia e tutti i prodotti del territorio, torna il primo weekend di maggio: sabato 3 e domenica 4 maggio.

L’ospite di quest’anno sarà Luca Pappagallo, “cuciniere” (come a lui piace farsi chiamare), personaggio televisivo e star del web con oltre 3 milioni di followers tra YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Su Food Network ha un suo programma “In Cucina con Luca Pappagallo” dove presenta piatti semplici, ma gustosi, con pochissimi ingredienti. Al suo attivo la pubblicazione di decine di libri di cucina; ed è stato inoltre uno dei volti più noti della trasmissione di Antonella Clerici “La prova del cuoco”.

Nelle prossime settimane saranno svelati tutti i dettagli, e il programma completo, dell’edizione 2025 di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea. Saranno diverse le novità, a partire da un programma ricco e che intratterrà i visitatori per entrambe le giornate della manifestazione. Cooking show, incontri, degustazioni, convegni, laboratori, concorsi e il tradizionale mercatino espositivo delle aziende del territorio. Anche quest’anno l’organizzazione è a cura del Comune di Taggia e dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio di Imperia. Ad aggiudicarsi la progettazione e la gestione operativa della manifestazione per gli anni 2025-2026, a seguito di manifestazione d’interesse, è stata la ‘Espansione Eventi’ di Paola Savella, agenzia leader in Liguria nell’organizzazione di manifestazioni e da oltre trent’anni nel mondo degli eventi.

“Siamo pronti e operativi. A breve comunicheremo tutte le novità di quest’anno. Sarà un’edizione che siamo sicuri riuscirà a confermare il successo degli scorsi anni, con l’obiettivo di promuovere le nostre eccellenze culinarie ed enogastronomiche,” commenta Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alle Attività Produttive.