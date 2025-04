Una nostra lettrice, Camila,. Ci ha scritto per un problema di asfalto in via Grossi Bianchi 148 a Sanremo, nella frazione di Poggio:

“Abbiamo già segnalato sia all'ufficio viabilità che all'Urp, una buca che rimane in curva e, per schivarla le macchine devono affrontarla molto ‘larga’, mettendo in pericolo chi viene nel senso opposto. Tempo fa sono stati eseguiti alcuni lavori ed è rimasta una cunetta molto pericolosa”.