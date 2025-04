A Sanremo incontro sull'intelligenza artificiale organizzato dalla Cna Imperia

L’Intelligenza Artificiale (AI) sta rivoluzionando il mondo del lavoro e rappresenta un’opportunità straordinaria anche per le piccole imprese. CNA Imperia organizza un incontro dedicato agli imprenditori, professionisti e artigiani per esplorare il potenziale dell’AI e le sue applicazioni pratiche nel tessuto economico locale.

L’evento si terrà venerdì 4 aprile alle ore 16:00 presso CNA in via Bartolomeo Asquasciati, 12, Sanremo, con la partecipazione di esperti di rilievo:

Luca Iannelli (Università di Padova), specialista in AI e digital transformation;

Stefano Ranzato, consulente esperto in soluzioni AI per il business;

Vinicio Borsi, Innovation Manager con esperienza nell’integrazione tecnologica nelle PMI.

Perché l’Intelligenza Artificiale è cruciale per le piccole imprese?

Secondo recenti studi, oltre il 70% delle aziende italiane sta esplorando l’uso dell’AI per ottimizzare i processi interni, migliorare il rapporto con i clienti e aumentare la competitività. L’AI offre strumenti concreti per:

Automatizzare le attività ripetitive, riducendo tempi e costi;

Migliorare l’efficienza operativa, con sistemi intelligenti per la gestione della logistica, produzione e assistenza clienti;

Potenziare la personalizzazione dei servizi, grazie all’analisi avanzata dei dati;

Aumentare la sicurezza informatica, con algoritmi capaci di rilevare minacce in tempo reale.

Programma dell’incontro

Durante l’evento, verranno affrontati temi chiave tra cui:

Cos’è l’Intelligenza Artificiale e come funziona;

Le applicazioni concrete per artigiani, commercianti e piccole imprese;

L’impatto dell’AI sulle professioni del futuro;

Strumenti e strategie per integrare l’AI nel proprio business.

Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia, evidenzia: “Non è più una questione di ‘se’, ma di ‘quando’ adottare l’AI. Le piccole imprese che abbracceranno questa trasformazione saranno più competitive e resilienti”.

Anche Luca Aschei dello Studio Aschei di Savona sottolinea: “L’Intelligenza Artificiale non è una minaccia per i lavoratori, ma un’opportunità per migliorare la produttività e creare nuove competenze”.

L’incontro gratuito è aperto agli associati CNA e ai professionisti interessati. Per partecipare, è possibile contattare il 0184 500309 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it

Non perdere questa occasione per trasformare il tuo business con l’Intelligenza Artificiale!