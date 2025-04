"Buongiorno direttore

Sono anni che si chiede almeno di sapere le tempistiche dei cantiere della Vesca perché nello stesso tempo in Europa costruiscono dei quartieri. Possibile che la politica e il giornalismo solo dopo il morto si fanno delle domande? Comunque le domande non bastano servirebbero delle risposte. Qualcuno controlla? Cantiere in piazza Eroi quanto ancora? Semaforo alla Vesca quanto ancora? Progetti per l'Aurelia bis ci sono? L'ecomostro d'importo sole qualcuno sa qualcosa?".