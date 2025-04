Bordighera: adeguamento progetto per il secondo lotto del lungomare Argentina, sospesa la realizzazione della pista ciclabile

La Soprintendenza ha inviato al Comune di Bordighera una nota con cui prende atto dell’adeguamento degli elaborati di progetto per il secondo lotto di riqualificazione del lungomare Argentina. "Sono state dunque accolte le motivazioni che l’Ufficio Tecnico - spiega il sindaco Vittorio Ingenito - dopo un fattivo confronto con Italia Nostra Ponente Ligure, aveva presentato il 12 marzo scorso per far sì che le aiuole non dovessero essere ampliate di 4 metri in direzione mare.

Alla luce di ciò, si conferma che la realizzazione della pista ciclabile, a causa dei costi eccessivamente elevati, sarà sospesa; questo fino all’ottenimento di contributi, regionali o statali, che consentano di mettere in atto opere come, ad esempio, la sopraelevazione della pista stessa al di sopra delle aiuole e la creazione di ponti in corrispondenza dei sottopassi. Il mio ringraziamento all’Architetto Folli e al tavolo tecnico composto anche da Italia Nostra Ponente Ligure (nelle persone di Mara Lorenzi e Luca De Vincenzi), che ha accolto favorevolmente la nuova proposta da sottoporre alla Soprintendenza.

A breve verrà presentato il progetto esecutivo; a seguire la gara per l’affidamento dei lavori, che potranno iniziare non appena sarà terminata la stagione balneare. Nel frattempo, nello stesso cantiere, proseguono i lavori per realizzare i nuovi sottoservizi".