Sanremo: Yasmina Husniddinova, 11enne dell’Uzbekistan, si è aggiudicata il prestigioso Grand Prix 2025 nella 16° edizione di sanremoJunior

sanremoJunior

Lo scorso fine settimana, al Teatro Ariston di Sanremo, Yasmina Husniddinova, 11 anni, rappresentante dell’Uzbekistan, si è aggiudicata il prestigioso Grand Prix 2025 nella 16° edizione di sanremoJunior, il concorso canoro internazionale per cantanti fra i 6 ed i 15 anni. La giovane uzbeka con S'il suffisait d'aimer - noto successo di Celine Dion - ha avuto l’unanimità dalla qualificata Giuria, presieduta dal Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, Direttore della Banda Nazionale della Guardia di Finanza.

L’altro ambìto premio assegnato è stato il Prix Committee sanremoJunior, che è andato alla concorrente proveniente dall’Argentina - Fiorella Valentina Concepcion Gerardi, con il suo brano La forza - che lo ha ricevuto del Vice Presidente di sanremoJunior, Dennis Alberti.

Gli altri importanti riconoscimenti - il Premio dello Studente (votato da oltre 100 alunni delle scuole della provincia presenti in sala) - ed il Premio Alice “Artemis” Viganò - (in memoria della giovane clarinettista della sanremoJunior Orchestra, scomparsa prematuramente) decretato dai musicisti della stessa orchestra, condotta dal Maestro Alessandro Scaglione - sono andati rispettivamente al Finalista dell’Italia Eric Koci - giovane cantautore 14enne di Vignola (Modena) - con la sua In un mondo diverso ed alla Finalista dell’Indonesia Carissa Angel Indyra Putri, di 14 anni, con Royals.

Sono state 25 le nazioni rappresentate in questa edizione: Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Brazil, Bulgaria, Finland, France, Germany, India, Indonesia, Italia, Kazakhstan, Malaysia, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Russia, South Africa, Thailand, Ukraine e Uzbekistan.

GEF (Global Education Award)

Giovedì, venerdì e sabato sono stati invece dedicati alla 26° edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola - riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni, nazionali ed internazionali, che si sono esibite nei campi di Musica, Danza, Ginnastica, Moda, Musical e Teatro, davanti alle rispettive Giurie.

Giovedì, al Teatro Ariston, è stato il turno delle Finali di Musica (prima parte), Musical, Danza e Ginnastica (ritmica ed artistica).

Venerdì (mattina e pomeriggio) al Teatro del Casinò, si sono svolte le rappresentazioni teatrali, mentre al Teatro Ariston in serata si è svolta la seconda parte della Finale della Musica.

Sabato - dopo l’allegrissima e coloratissima sfilata del pomeriggio con tutti i partecipanti per le vie del centro - in serata è stata la volta dello spettacolo finale con la consegna dei premi e le esibizioni dei vincitori di Musica, Musical, Danza e Moda, oltre a quelle degli ospiti.

Il prestigioso Global Education Award 2025 è andato quest’anno all’Ambasciatore Stefano Pontecorvo; il GEF Music Award 2025 lo ha ricevuto il cantante/autore e compositore Gigi Finizio; mentre l’Award Prix Modigliani e stato assegnato al Dottor Carlo Pepi.

La serata di mercoledì di sanremoJunior e quelle di giovedì, venerdì e sabato e le rappresentazioni di Eurotheatre di venerdì del GEF, sono state seguite con migliaia di visualizzazioni in diretta streaming sul canale Youtube di sanremoJunior e sul canale Youtube del GEF, riscuotendo un notevolissimo successo e gradimento.

Soddisfatto su tutti i fronti il Patron delle due manifestazioni, il Cav. Uff. Paolo Alberti: “La cosa che mi ha dato maggior soddisfazione è che, da più parti, abbia ricevuto lo stesso commento: ovvero che questi due eventi del 2025, siano stati i migliori di sempre. E’ questo il massimo che si possa desiderare dopo il grande sforzo organizzativo, durato un anno intero, del mio Staff e del sottoscritto. Una massiccia affluenza di 2000 persone provenienti da 25 nazioni - fra insegnanti, genitori, parenti ed amici - ha riempito ancora una volta la nostra città, in un periodo di bassa stagione, che ha interessato non solo Sanremo, ma tutto il comprensorio, con 6.000 presenze alberghiere. - Conclude Alberti - Il nome di Sanremo sarà portato ancora una volta nel mondo, dato che tutti i concorrenti si esibiranno nei rispettivi paesi comparendo su ogni mezzo di comunicazione, con la città dei fiori come sfondo. Di questo, ancora una volta, ringrazio il Comune di Sanremo”.

sanremoJunior e GEF sono stati brillantemente condotti anche quest’anno da Maurilio Giordana e Iaeli Anselmo, con la presenza per il secondo anno - nella serata di sanremoJunior - del giovane attore emergente Alessandro Cartenì, che ha confermato le sue doti anche come conduttore.

L’originale scenografia - ideata da Francesco Filosa - è stata realizzata dallo Staff di Santo e Paolo Polimeni e sapientemente illuminata dal Direttore della Fotografia, Marco Lucarelli, avvalendosi della Calvini Light Equipement.

sanremoJunior ha il Patrocinio del Comune di Sanremo. Il GEF è stato realizzato con il contributo del Comune di Sanremo ed il Patrocinio di UNESCO, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e C.O.N.I.

L’Organizzazione è della Kismet di Sanremo.

Ecco l’elenco delle scuole vincitrici:

Musica

- Grand Prix 2025 (Delfino d’Argento) e Premio comitato GEF:

Gonzaga Campus/Palermo - Nothing else matter

- 1° Cat. 1 Sez. B: Ist. Compr. Giovanni XXIII/Isernia - Albe

- 1° Cat. 2 Sez. B: FMV Erenkoy - Florya Isik Secondary School/Istanbul (Turkey) - El vito

- 1° Cat. 1 Sez. C: Ist. Istr. Second. Sup. E. Giannelli/Parabita (Le) - Tormento

- 1° Cat. 1 Sez. D: MusicsART/Castelpetroso (Isernia) - Ouverture 1812

Musical

- Grand Prix 2025 (Delfino d’Argento):

Collegio San Giuseppe De Merode - Scuola Sec. di 1° grado/Roma - Finding neverland

Danza/Ginnastica

- Gran Prix 2025 Danza (Delfino d’Argento):

Scuola di Danza Moldoviza/Thiene (Vc) - Ciuleandra & Batuta

- Grand Prix 2025 Ginnastica (Delfino d’Argento):

Ginnastica Riviera dei Fiori/Taggia (Im) – Correre

- Danza Premio Comitato GEF: ASD Insieme/Sanremo (Im) – Light behind the mask

- 1° Cat. 3 - Sez. H: ASD Gruppo Sportivo Orsiera/Mattie (To) - Il Piccolo Principe

Moda

- Grand Prix 2025 (Delfino d’Argento):

Ionel Teodoreanu Technological High School/Romania - The extravagances of hats

Teatro

- Grand Prix 2025 (Delfino d’Argento):

Association Constellation/Nice (France) - Les notes d’une petite gymnasiste

- 1° ex aequo Sez. B: Ist. Comp. Pescara 4/Pescara - Quello che nutri di più

- 1° ex aequo Sez. B: Ist. Comp. Avegno-Camogli-Recco-Uscio/Recco (Ge) - O marotto immaginaio