‘Dialoghi di archeologia’: un viaggio attraverso le grandi opere del pensiero archeologico

"Dialoghi di Archeologia", un ciclo di incontri dedicati alla lettura e al commento di alcune grandi opere che hanno segnato la storia della letteratura archeologica, antropologica e storica. L’iniziativa coinvolgerà alcune delle più prestigiose sedi museali e archeologiche della regione: Palazzo Reale a Genova, il Museo Archeologico Nazionale di Luni (SP), il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari e l’Area Archeologica di Nervia a Ventimiglia.

Il programma prevede cinque appuntamenti dal 4 aprile al 13 giugno dedicati ad alcune opere delle pubblicazioni che hanno segnato il pensiero archeologico e storico contemporaneo, plasmando il modo in cui osserviamo e interpretiamo il passato. Esperti di rilievo nazionale – archeologi, storici, antropologi e giornalisti – si confronteranno sul significato e sull’impatto di questi testi, offrendo spunti di riflessione su alcuni temi chiave della nostra storia culturale e sociale e sul modo in cui è cambiata la loro percezione nel tempo: la comunicazione e il valore del patrimonio archeologico, il concetto di dono e reciprocità, la morte e il lutto, fenomeni migratori e accoglienza.

"Dialoghi di Archeologia" rappresenta un'occasione imperdibile per avvicinarsi a testi fondamentali per la riflessione sul mondo antico e sulla società contemporanea, con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale accessibile e stimolante per un pubblico ampio e diversificato. Un modo per scoprire il fascino dell’archeologia, non solo nei suoi reperti materiali, ma anche nelle sue idee, nelle sue teorie e nelle sue storie. Un viaggio attraverso le parole, i luoghi e i pensieri che ci hanno portato fin qui, coinvolgendo il pubblico con un linguaggio accessibile e un approccio dialogico che crea un ponte tra passato e presente. Inoltre, il progetto è valido come corso di formazione dedicato agli insegnanti di ogni ordine e grado.

Il primo incontro (in dialogo con Cinzia Dal Maso e Marina Lo Blundo) è previsto venerdì 4 aprile alle 16.30 a Palazzo Reale e sarà dedicato al volume pubblicato nel 1967 "L'amore dell'arte. Le leggi della diffusione culturale: i musei d'arte europei e il loro pubblico" di Alain Darbel e Pierre Bourdieu e considerato un caposaldo come primo studio sul pubblico dei musei. La ricerca portata avanti dagli autori infatti, aveva l’obiettivo di misurare indirettamente le aspettative del pubblico mettendosi per la prima volta "dalla parte del visitatore". La rilettura di questo importante volume è lo spunto per dialogare anche in quest’occasione sui temi della relazione tra visitatori e musei, sulle diverse modalità di comunicazione, sui nuovi media e sulle sfide più attuali della mediazione culturale.

Cinzia Dal Maso: giornalista esperta di comunicazione dei beni culturali, collabora con Repubblica, Il Sole 24 ore e dirige Archeostorie Magazine. Con Archeostorie® aiuta musei, istituzioni culturali e imprese a raccontare il proprio patrimonio.

Marina Lo Blundo: archeologa e blogger. Funzionaria archeologa e responsabile dell’Ufficio Comunicazione del Parco Archeologico di Ostia di cui è anche referente per il Marchio del Patrimonio Europeo – European Heritage Label – Area archeologica di Ostia antica.

Ad introdurre l’incontro sarà Antonella Traverso, archeologa e Direttrice del Museo Preistorico dei “Balzi Rossi”, del Museo Archeologico Nazionale di Luni e del Museo Archeologico Nazionale di Chiavari e Hilda Ricaldone, Funzionario per la Comunicazione dei Musei Nazionali di Genova.

Il calendario completo degli incontri:

● 4 aprile 2025 – Palazzo Reale, Genova (h 16:30); Presentazione del ciclo e conferenza stampa

Volume: "L'amore dell'arte. Le leggi della diffusione culturale: i musei d'arte europei e il loro pubblico" (1967) di Alain Darbel e Pierre Bourdieu. Dialogano Cinzia Dal Maso e Marina Lo Blundo.

● 19 aprile – Museo Archeologico Nazionale di Chiavari (h 17)

Volume: "La nera signora: antropologia della morte e del lutto" (1995) di Alfonso Maria Di Nola. Dialogano Elena Dellù, Valentino Nizzo e Daniela Steila.

● 14 maggio 2025 – Palazzo Reale, Genova (h 16:30)

Volume: "Saggio sul dono" di Marcel Mauss. Dialogano Federico Barello e Marco Aime.

● 4 giugno 2025 – Museo Nazionale e parco archeologico di Luni (h 16:30)

Volume: "Luni" (1937) di Luisa Banti. Dialogano: Simonetta Menchelli, Silvia Marini, Laura Saccardi.

● 13 giugno 2025 – Area Archeologica di Nervia, Ventimiglia, h 16:30)

Volume: Archeologia della produzione di Tiziano Mannoni, Enrico Giannichedda (1996). Dialogano: Enrico Giannichedda, Elisabetta Neri

La partecipazione agli incontri è gratuita, fino a esaurimento dei posti e sarà fruibile anche sul canale Youtube della Direzione regionale Musei Liguria. Il ciclo di incontri sarà disponibile sulla piattaforma SOFIA (iscrizioni entro il 4 aprile), strumento dedicato alla formazione continua dei docenti di ogni ordine e grado. La partecipazione, che potrà avvenire in modalità in presenza o online garantirà il conseguimento di crediti formativi se si raggiunge almeno l’80% delle lezioni, e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.