Coldirodi: Simone Alessio in arte Garibaldi ospite del terzo incontro de 'La Domenica Letteraria'

Si terrà domenica alle 16, a Villa Luca (Pinacoteca Rambaldi) di Coldirodi, il terzo incontro della seconda edizione de 'La Domenica Letteraria'. L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo e dal Circolo Ligustico e curato da Alessio Bellini, vedrà ospite il cantautore dianese Simone Alessio in arte Garibaldi, per l’occasione in veste di autore del romanzo distopico “Protomorfosi”. L’opera, ambientata nell’anno 3000, presenta un futuro transumanista in cui Victor, unico cittadino rimasto puramente umano, cerca di organizzare la propria rivoluzione contro un potere politico di stampo orwelliano.

A seguito dei primi due incontri, che hanno visto come protagonisti rispettivamente Gianmarco Parodi e Faris La Cola, “La Domenica Letteraria” riconferma il proprio successo in termini di partecipazione, complici la presenza della prestigiosa Pinacoteca Rambaldi, aperta al pubblico e visitabile prima e dopo l’evento, e il panorama mozzafiato che può essere osservato da Villa Luca. Gli incontri della rassegna letteraria si tengono a Coldirodi (Sanremo) in Via Rambaldi 51 e sono sempre a titolo gratuito.