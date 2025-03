UE: Coldiretti Liguria: "Bene qr code su vino, ma serve meno burocrazia e più sostegno al settore"

La scelta dell’etichettatura digitale tramite QR code per il vino va nella direzione giusta, facilitando il lavoro delle imprese e garantendo trasparenza ai consumatori. Coldiretti Liguria accoglie con favore questa soluzione contenuta nel pacchetto presentato dalla Commissione Ue, sottolineando però l’urgenza di semplificare la burocrazia su tutte le misure dell’Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM), che regolano la gestione della produzione, il sostegno agli investimenti e la promozione dei prodotti agroalimentari.

“Il settore vitivinicolo europeo, che rappresenta il 60% della produzione mondiale, merita misure di sostegno concrete, non ostacoli burocratici”, spiegano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. “La flessibilità sulle normative è un passo avanti, ma va estesa a 360 gradi. Serve inoltre chiarezza sulla regolamentazione dei vini dealcolati e sugli ingredienti utilizzabili, per garantire ai consumatori un’informazione corretta e non fuorviante”.

Anche per la Liguria il settore vitivinicolo è un comparto strategico, sia dal punto di vista economico che per la valorizzazione del territorio. Nel 2023, la produzione regionale di vino ha raggiunto 47.000 ettolitri, registrando un aumento del 16% rispetto all'anno precedente. Complessivamente, la superficie vitata in Liguria è di 1.515 ettari, di cui 804 a Denominazione di Origine (DO). A conferma dell’impegno per la crescita del settore, Coldiretti Liguria ha ottenuto nel 2024 l’ampliamento dei diritti d’impianto da 16 a 30 ettari, una misura che consente alle aziende locali di espandersi e rafforzare la propria competitività.

“La digitalizzazione delle etichette può rappresentare un’opportunità per il settore, ma è fondamentale evitare disparità tra i produttori e scongiurare ogni tentativo di introdurre etichette allarmistiche”, aggiungono. “Il vino è un’eccellenza del nostro territorio, frutto di una tradizione millenaria e del lavoro di generazioni di viticoltori. Penalizzarlo con informazioni fuorvianti significherebbe mettere a rischio un intero comparto produttivo che nasce dal lavoro di migliaia di agricoltori e che rappresenta cultura, economia e identità”.

Da sempre Coldiretti sostiene la trasparenza nell’etichettatura e lo fa anche con il podcast “Tutto in etichetta”, realizzato in collaborazione con Chora Media, per aiutare i consumatori a orientarsi nel mondo dell’etichettatura agroalimentare.

Coldiretti Liguria continuerà a difendere le imprese vitivinicole del territorio, promuovendo scelte che garantiscano trasparenza senza penalizzazioni ingiustificate e valorizzando il patrimonio enologico regionale.

Il podcast: https://choramedia.com/podcast/tutto-in-etichetta/