‘Cocktailsmania Cna’ Summer Edition 2025: il corso che trasforma la passione per il bartending in arte

CNA Imperia è lieta di annunciare il ritorno di "CocktailsMania CNA – Summer Edition", un percorso formativo esclusivamente pratico dedicato a tutti coloro che vogliono apprendere i segreti della miscelazione e della mixology professionale. L’edizione 2025 si svolgerà presso la sede di CNA Sanremo (Via B. Asquasciati 12) nei giorni 19, 21, 23, 26, 28 e 30 maggio, dalle 14:30 alle 16:30, per un totale di 12 ore di formazione intensiva. Un’opportunità unica per giovani appassionati, aspiranti bartender e professionisti del settore, che potranno migliorare le proprie abilità con il supporto di un grande esperto: Antonio Mandica, figura di spicco nel panorama sanremese e riconosciuto professionista della mixology a livello nazionale.

UN PROGRAMMA COMPLETO E AVVINCENTE

Il corso è strutturato per offrire una formazione pratica di alto livello, attraverso un mix di tecnica, creatività e approfondimento delle materie prime. Ogni partecipante potrà sperimentare direttamente sul banco da lavoro, con un focus sull’uso degli strumenti, la conoscenza dei prodotti e le metodologie di preparazione.

📌 Contenuti del corso:

✅ Attrezzature da bartender: Conoscenza e corretto utilizzo degli strumenti fondamentali per la miscelazione professionale.

✅ Tecniche di miscelazione: Approfondimento delle principali tecniche – Build, Shake, Stir e Throwing – con esercitazioni pratiche.

✅ Il ruolo del ghiaccio: Studio delle tipologie di ghiaccio, delle temperature e delle forme per esaltare la qualità dei cocktail.

✅ Cocktail estivi di tendenza: Preparazione di 25 cocktail richiesti nella stagione estiva, analizzati in ogni dettaglio e realizzati dal vivo.

✅ I segreti dei professionisti: Svelati trucchi del mestiere per ottenere cocktail perfetti in ogni occasione.

✅ Personalizzazione e creatività: Come rendere un cocktail unico, utilizzando ingredienti di qualità e valorizzando i prodotti locali.

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile sia per il proprio percorso formativo che per una futura carriera nel settore della ristorazione e del bartending.

UN'ESPERIENZA FORMATIVA IMPERDIBILE

Grazie alla presenza di Antonio Mandica, i partecipanti potranno apprendere dai migliori e sperimentare in prima persona le tecniche più avanzate della mixology.

Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia, dichiara: “CocktailsMania CNA non è solo un corso, ma un’opportunità concreta per chi vuole entrare nel mondo del bartending con una preparazione solida e professionale. La formazione pratica, unita all’esperienza di un esperto del settore come Antonio Mandica, rende questo percorso una vera e propria porta d’accesso alla mixology di alto livello. CNA Imperia è orgogliosa di offrire un’iniziativa di così grande valore per i giovani e per gli operatori del settore.”

INFO E ISCRIZIONI

📞 Tel: 347 2915873

📩 Email: segreteria@im.cna.it

🌟 Posti limitati! Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza formativa esclusiva e di entrare nel mondo della mixology con il giusto mix di tecnica, creatività e passione.