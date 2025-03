Sanremo: i 42 presidenti del Distretto 2032 del Rotary International al seminario istruzione presidenti eletti'

"Ieri, negli splendidi saloni del Casinò di Sanremo, nato nel 1905 proprio come il Rotary International, si è tenuto il 'SIPE: seminario istruzione presidenti eletti'.

Inizia così il prossimo anno rotariano 2025/2026 ed è un onore per i RC Sanremo e RC Sanremo Hanbury, ospitare tutti i 42 presidenti del Distretto 2032, che comprende Liguria e basso Piemonte. Un ringraziamento particolare al Dr. Fellegara Assessore e vice Sindaco della nostra città e al Presidente e Ad del Casinò, Dr. Ghinamo per la loro presenza.

Sala gremita, programma stimolante, relatori di prestigio! I club di Sanremo e Sanremo Hanbury augurano buon anno rotariano a tutti!".