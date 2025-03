"Pasta, amore e polizia" sbarca al Palazzo del Parco di Bordighera (Foto)

"Pasta, amore e polizia" sbarca al Palazzo del Parco a Bordighera. Lo spettacolo teatrale a scopo benefico andrà in scena domenica 6 aprile alle 17.

Dopo il sold out nel teatro comunale di Ventimiglia la commedia brillante che tratta, con ironia e leggerezza, i temi delle diversità e delle discriminazioni verrà riproposta nella città delle palme. "In una società, dove si parla tanto di libertà ed inclusione, ci ritroviamo a scoprire che la parola 'diverso' viene utilizzata ancora troppo spesso" - si legge nella trama dello spettacolo scritto e diretto da Maura Polito con il gentile contributo di Silvia Villa alla regia - "Carla rientra a casa, dopo una giornata di lavoro, sperando di passare una serata tranquilla con la sua compagna Federica e il figlio di lei Ludovico, ma non sa che, quest'ultima, ha organizzato una cena di famiglia che si prospetta tutt'altro che tranquilla! Tra un via vai di personaggi improbabili quanto divertenti e situazioni rocambolesche, le due protagoniste dovranno trovare il modo di sopravvivere alla serata".

Per l'occasione saliranno sul palco gli attori della compagnia de "Gli SpacciAttori di Sogni": Emanuele Arduino, Maura Polito, Mariapina Rebaudo, Emilia Serpico, Monica Giannini, Matteo Cassini, Giuseppe Socratini e Graziella Tufo con la partecipazione straordinaria di Matteo Lupi, presidente della Spes, e di Fabio Vicari, un ragazzo dell'associazione Spes. "Siamo quasi pronti per un evento straordinario!" - annuncia Davide Grimaldi, vicepresidente dell'associazione Aceb di Camporosso - "Un sentito ringraziamento va alla neo associazione 'Gli SpacciAttori di Sogni' per averci scelto come partner per questo meraviglioso spettacolo. Un ringraziamento speciale va al presidente Maura Polito, che ha scritto un’opera affrontando temi di grande attualità".

"I biglietti per questo spettacolo benefico sono disponibili al prezzo di 12,00 euro presso i punti vendita: Calzature Farina a Ventimiglia e Foto Carlo a Vallecrosia" - fa sapere Grimaldi - "In alternativa, è possibile acquistare i biglietti contattando l'Aceb al +39 345 85 17 448 o Davide al +39 392 88 69 993. Non perdete l'occasione di partecipare a questa serata speciale! Vi aspettiamo numerosi!".