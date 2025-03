Urbanistica: nuovo waterfront di Ventimiglia, Bucci e Scajola “Progetto importante, al fianco del comune per realizzarlo”

Si è svolto ieri, nella sede della Regione Liguria, un incontro tra il presidente Marco Bucci, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e i rappresentanti della Marina Development Corporation. Scopo della riunione fare il punto sul progetto che prevede la realizzazione di due nuovi distretti nella città di confine denominati, rispettivamente: Borgo del Forte Waterfront e Borgo del Forte Campus. Il primo è riservato a nuove residenze e strutture ricettive, mentre il secondo prevede la realizzazione di un’importante scuola internazionale in grado di accogliere circa 500 studenti con annesso centro polisportivo.

Regione Liguria, tramite gli uffici dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha dato il proprio parere positivo alla fase preliminare di confronto (scoping) sul progetto e ha avviato, insieme allo stesso Comune e alla Sovrintendenza, un tavolo tecnico per proseguire nell’iter procedurale utile alla redazione della variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell’opera e un affinamento qualitativo della stessa.

“Parliamo di un progetto certamente interessante per lo sviluppo di tutto il ponente ligure – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola -. Avere un nuovo distretto residenziale, ricettivo, ma soprattutto una nuova scuola internazionale di alto livello sul nostro territorio garantirebbe, infatti, un indiscutibile volano economico per lo stesso. Come Regione Liguria siamo al fianco del Comune di Ventimiglia e stiamo collaborando proficuamente nell’iter che serve per concretizzare quanto progettato. Insieme abbiamo avviato un tavolo tecnico che coinvolge anche la Sovrintendenza per arrivare, nei tempi più rapidi possibili, alla succitata variante urbanistica”.

“Un incontro doveroso e necessario visto che stiamo parlando dell’investimento più importante della Liguria, che ha certamente grande interesse per la città, il suo indotto e quello dei territori limitrofi, ma che ha anche valenza regionale, nazionale e direi anche internazionale – spiega il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro -. Proprio per questo abbiamo organizzato una riunione con il presidente Bucci, sempre sensibile allo sviluppo economico del territorio. Mi fa piacere aver visto apprezzamento, soprattutto sulla scuola internazionale e su altre progettualità di livello elevato che andranno a migliorare i servizi per i residenti e per i turisti”.

“Siamo molto soddisfatti dell’incontro e dell’apprezzamento ricevuto dalla Regione – aggiunge Anselmo De Titta, amministratore delegato di Marina Development Corporation-. Parliamo di un’opera complessiva molto importante, con riflessi economici rilevanti, non solo per Ventimiglia ma per tutto il ponente ligure. Contiamo che nei prossimi mesi continui a esserci una collaborazione efficace tra tutte le parti coinvolte per dare vita a questo progetto”.