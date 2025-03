Sanremo: donata all'ospedale Borea un'innovativa apparecchiatura medica (Foto)

Si è svolta questa mattina presso la sala ex biblioteca dell'ospedale “Borea” di Sanremo, la cerimonia di donazione di un'importante apparecchiatura medica da parte della famiglia Gregorio al reparto di Otorinolaringoiatria di Sanremo. Si tratta di un sistema che esegue il monitoraggio e l'identificazione dei nervi motori cranici attraverso la misurazione dell'attività del rispettivo gruppo di muscoli in seguito alla elettrostimolazione o alla stimolazione meccanica e/o termica.

Il sistema offerto permette il monitoraggio fino a 4 canali EMG per l‘impiego in interventi di chirurgia testa-collo (es. monitoraggio nervo facciale nella chirurgia della parotide o nella chirurgia dell’orecchio).

Il sistema AVALANCHE® SI 2 provato è dotato di un ampio display da 15" a colori touchscreen, che permette l’immissione diretta dei dati paziente, parametri di programmazione e documentazione in modo facile, veloce e intuitivo per l’operatore.

L'impianto dispone inoltre di un database interno (160 GB) per l’archiviazione dei pazienti, consultabile in qualsiasi momento. Ogni intervento viene automaticamente salvato dal sistema e mantenuto in memoria finché non volontariamente cancellato dall’operatore. In ogni momento l’intervento di interesse tramite data o nome o ID paziente può essere facilmente richiamato, visualizzato ed esportato come report PDF tramite chiavetta USB.

Sono presenti inoltre allarmi acustici e/o visivi in lingua italiana con volume regolabile di funzionamento e sicurezza del sistema ad esempio nel caso di cavi scollegati o elettrodi mal posizionati.

Le dimensioni del sistema sono ottimizzate per avere un database con ampia capacità di memoria, un monitor facilmente posizionabile in sala operatoria ed uno schermo di grandezza ideale per permettere una rappresentazione grafica dei segnali, chiara e facilmente consultabile (non ci sono confuse sovrapposizioni dei segnali registrati) e la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie all’operatore durante l’intervento.

L’apparecchio analizza automaticamente e visualizza sia latenza che l’ampiezza dei potenziali d’azione. Inoltre memorizza automaticamente tutti i segnali da risposta di stimolazione.

“Colgo l'occasione per ringraziare la famiglia Gregorio – evidenzia il DG di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – per l'attenzione e l'altruismo dimostrati con la donazione dell'apparecchiatura medica che consentirà di migliorare ulteriormente l'attività gli operatori della Otorinolaringoiatria dell'ospedale “Borea” di Sanremo, a favore degli utenti della struttura. Un esempio di come la collettività può contribuire a supportare e stimolare il lavoro quotidiano dei nostri professionisti”.

“Uno strumento importante – sottolinea il Direttore S.C. ORL Dott. Marco Giudice – che ci viene in aiuto nell'ambito di esigenze ormai diventate vere e proprie necessità per chi esegue interventi di chirurgia della tiroide, delle ghiandole salivari maggiori (parotide e sottomandibolari) e dell’orecchio”.