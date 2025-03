Bordighera: domenica prossima alla Spianata del Capo torna la tradizionale 'Fiera delle Anime'

Domenica prossima a Bordighera torna la tradizionale Fiera delle Anime: dalle 9 alle 18 la Spianata del Capo, alle porte del borgo, ospiterà bancarelle, tanta animazione e postazioni con street food di qualità per una festa dedicata a tutta la famiglia. I bambini potranno avvicinarsi alla natura facendo conoscenza con gli animali della fattoria didattica, mentre figuranti vestiti in abiti d’epoca animeranno il mercato degli antichi mestieri raccontando la storia della loro attività e illustrando i prodotti esposti in un turbine di colori e sapori.

Durante la giornata (alle 11, 16 e 17.30) i Musici e gli Sbandieratori del Sestiere Auriveu di Ventimiglia stupiranno con le loro suggestive coreografie, che lasceranno tutti a bocca aperta. “La Fiera delle Anime è tradizione che ogni anno si rinnova per regalare una giornata di svago e di incontro, da trascorrere curiosando tra le bancarelle, degustando le proposte dello street food, lasciandosi coinvolgere da tanti spunti diversi e curiosi.” commentano l’Assessore alle Manifestazioni Melina Rodà e l’Assessore al Commercio e Artigianato Martina Sferrazza. “L’invito è quindi per il 30 marzo a Bordighera, con l’atmosfera unica della Fiera delle Anime”.

Per consentire lo svolgimento della Fiera della Anime, con ordinanza n. 43 sono stati disposti per domenica 30 marzo 2025, dalle 4 alle 20.30:

- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto i partecipanti alla fiera, sull'intero piazzale Otto Luoghi, sulla Spianata del Capo e nelle seguenti vie: Via al Capo, Via Garnier su ambo i lati dal civ. n. 2 al civ. n. 22 e nel tratto di strada tra il Piazzale Otto Luoghi e la Casa Comunale;

- l’istituzione del divieto di transito in Via Al Capo;

- l’istituzione del doppio senso di marcia in Via Circonvallazione, dall’intersezione con via Al Capo e all’intersezione con la Via Dei Colli, esclusivamente per poter accedere ed uscire dalla zona ZTL;

- il posizionamento di mezzi a protezione delle bancarelle posizionate sulla Spianata del Capo, Piazzale Otto Luoghi e Via Garnier, su indicazione degli Agenti della Polizia Locale.