Ventimiglia, il Capitolo “BNI Corsaro Nero” festeggia il secondo compleanno al Forte dell'Annunziata (Foto)

Il Capitolo “BNI Corsaro Nero” di Ventimiglia festeggia il secondo compleanno nella magnifica cornice del Forte dell’Annunziata domani, venerdì 28 marzo, a partire dalle 17.

I 34 membri si incontreranno per parlare dei risultati ottenuti in quest’anno di attività e per festeggiare il secondo compleanno nella città di confine. Bni, Business Network International è l’organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale che nella Provincia di Imperia conta ormai 279 membri in 9 capitoli.