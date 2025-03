Sostegno alle famiglie in difficoltà: Ventimiglia approva il bonus affitti

Ventimiglia approva il bonus affitti, un bando per dare sostegno alle famiglie in difficoltà.

"Una misura di sostegno che a breve sarà disponibile grazie al bando che verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune. Il bando permetterà alle famiglie in difficoltà economica di presentare domanda per ricevere un aiuto per il pagamento dell'affitto" - annuncia con soddisfazione l'assessore ai Servizi Sociali Milena Raco - "Le domande potranno essere presentate sia online che presso lo sportello del cittadino, sito nel palazzo dell'ex tribunale in piazza 20 Settembre, il lunedì e il venerdì, dalle 9 alle 13".

Per poter partecipare al bando bisogna avere i seguenti requisiti: contratto di locazione non tra parenti o affini e non relativo a edifici di edilizia residenziale pubblica; canone mensile dell'affitto non superiore a 700 euro; ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 8.000 euro; alloggio di metratura non superiore a 110 m².

Con questa iniziativa, l'Amministrazione comunale intende dare un supporto concreto a tutte le famiglie che, a causa dell'aumento del costo della vita, si trovano in difficoltà nel far fronte al pagamento dell'affitto, alleviando così un peso importante sulle spese familiari. "Sono molto contenta del risultato ottenuto" - afferma l'assessore Milena Raco - "Grazie al lavoro costante e collaborativo degli uffici che mi hanno affiancato e supportato nelle mie richieste. Questo è un passo importante per andare incontro alle fasce più vulnerabili della nostra comunità e aiutarle a superare le difficoltà economiche che, purtroppo, sempre più famiglie si trovano ad affrontare".