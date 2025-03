Santo Stefano al Mare: in corso d’opera i lavori di riqualificazione delle fioriere sul Lungomare Cristoforo Colombo

Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle fioriere sul Lungomare Cristoforo Colombo. L’intervento prevede il risanamento delle fioriere, grazie al rinnovo degli intonaci corrosi dal salino, il ripristino delle opere di drenaggio delle acque e la tinteggiatura delle stesse, che comporterà un miglioramento estetico dell’intera area. Il costo complessivo dei lavori è di 57mila euro.

“Con questo progetto - Commenta il Vicesindaco Donato Piccirilli - vogliamo non solo abbellire il lungomare, ma anche proseguire con il nostro impegno a migliorare il borgo, rendendo lo spazio pubblico più accogliente. Un intervento che si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione di aree cittadine, che stiamo portando avanti con impegno dall’inizio del nostro mandato, per rendere Santo Stefano al Mare più bella e vivibile per i cittadini ed i turisti”.