Passerella a Ventimiglia, al via la demolizione del moncone. Scullino: "Non sarà un giorno di festa" (Foto e video)

"Dopo due anni di inspiegabili attese e un nuovo progetto senza ciclabile, domani l’amministrazione ci ha invitato tutti ad assistere alla 'giornata della demolizione’ del moncone unico pezzo rimasto dell'ex passerella. A mio parere non sarà un giorno di festa ma un'iniziativa sbagliata, eseguita solo per dimostrare che si è riusciti a fare qualcosa dopo anni di totale preoccupante blocco del governo cittadino" - commenta il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino riferendosi alla demolizione del moncone della passerella, distrutta dalla tempesta Alex nel 2020, che avverrà domani.

"Un grave è preoccupante errore, spendere 150.000 euro circa e successivamente dovere aspettare ancora molto tempo per ottenere le varie autorizzazioni e soprattutto ricercare i finanziamenti necessari per l'importante e determinante ricostruzione" - sottolinea Scullino.

"Si doveva e poteva, invece, evitare di spendere questi soldi, offerti nell’anno 2021 dal Principe Alberto II di Monaco, che nuovamente ringrazio, aspettare e risolvere tutte le formalità burocratiche e finanziarie ancora in essere e inserire questa piccola e semplice operazione nel bando generale di gara per la realizzazione della nuova passerella della rinascita e degli argini, sia a destra che a sinistra, mettendo la città definitivamente in sicurezza" - afferma Scullino.